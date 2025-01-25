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В Кирове открылся фиджитал-центр - РИА Новости, 25.01.2025
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19:21 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/kirov-1995486790.html
В Кирове открылся фиджитал-центр
В Кирове открылся фиджитал-центр - РИА Новости, 25.01.2025
В Кирове открылся фиджитал-центр
Первый в Кирове и десятый в России фиджитал-центр открылся в Кирове в микрорайоне Чистые Пруды, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T19:21:00+03:00
2025-01-25T19:21:00+03:00
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кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Первый в Кирове и десятый в России фиджитал-центр открылся в Кирове в микрорайоне Чистые Пруды, сообщает пресс-служба правительства региона. Фиджитал-центр появился в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт". "В день открытия в новом спортивном учреждении прошли первые соревнования среди студентов и школьников, объединившие любителей компьютерных баталий. В мероприятии принял участие вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Левон Бакунц. Также на открытии присутствовали ректоры вузов региона и кировские фиджитал-спортсмены", - говорится в сообщении. Дав старт соревнованиям, губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что такие центры разрушают стереотипы о компьютерных играх. Теперь молодым людям не нужно выбирать между компьютером и занятиями спортом. Они могут гармонично сочетать оба направления. "Это спортплощадка нового поколения, во многом уникальная. В здании оборудована зона игровых компьютеров и виртуальной реальности. А рядом уличные спортивные площадки для игры в мини-футбол, стритбол, воркаут. Это делает спорт разнообразным и интересным. Уже сейчас видно, что такие объекты молодежи интересны — сегодня соревнования собрали большое количество спортсменов", - приводит пресс-служба слова Соколова. В фиджитал-центре спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки как в виртуальных, так и в реальных игровых процессах. Для этого создана вся необходимая инфраструктура – в фиджитал-центре оборудованы зоны игровых компьютеров, игровых приставок, виртуальной реальности и ритм-симулятора. Рядом находятся уличные спортивные площадки. Отмечается, что объект подключен к облачной платформе "Мой фиджитал" - системе управления фиджитал-центрами с мобильным приложением. Платформа объединяет созданные фиджитал-центры в единую экосистему и предоставляет пользователям возможность создавать свой уникальный профиль с индивидуальным рейтингом спортсмена, удаленно бронировать площадки и зоны, участвовать в турнирах. В фиджитал-центре возможно проводить соревнования и организовывать тренировочный процесс по более чем 20 спортивным дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, двоеборье - тактическая стрельба, ритм-симулятор, компьютерный спорт, спортивное программирование. В центре будут организованы секции по занятию фиджитал-спортом, также он будет открыт для свободного посещения.
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общество, киров, россия, кировская область, александр соколов
Общество, Киров, Россия, Кировская область, Александр Соколов
В Кирове открылся фиджитал-центр

В Кирове открылся первый в городе и десятый в России фиджитал-центр

© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкФиджитал-хоккей
Фиджитал-хоккей - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
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Фиджитал-хоккей. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Первый в Кирове и десятый в России фиджитал-центр открылся в Кирове в микрорайоне Чистые Пруды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фиджитал-центр появился в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт".
"В день открытия в новом спортивном учреждении прошли первые соревнования среди студентов и школьников, объединившие любителей компьютерных баталий. В мероприятии принял участие вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Левон Бакунц. Также на открытии присутствовали ректоры вузов региона и кировские фиджитал-спортсмены", - говорится в сообщении.
Дав старт соревнованиям, губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что такие центры разрушают стереотипы о компьютерных играх. Теперь молодым людям не нужно выбирать между компьютером и занятиями спортом. Они могут гармонично сочетать оба направления.
"Это спортплощадка нового поколения, во многом уникальная. В здании оборудована зона игровых компьютеров и виртуальной реальности. А рядом уличные спортивные площадки для игры в мини-футбол, стритбол, воркаут. Это делает спорт разнообразным и интересным. Уже сейчас видно, что такие объекты молодежи интересны — сегодня соревнования собрали большое количество спортсменов", - приводит пресс-служба слова Соколова.
В фиджитал-центре спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки как в виртуальных, так и в реальных игровых процессах. Для этого создана вся необходимая инфраструктура – в фиджитал-центре оборудованы зоны игровых компьютеров, игровых приставок, виртуальной реальности и ритм-симулятора. Рядом находятся уличные спортивные площадки.
Отмечается, что объект подключен к облачной платформе "Мой фиджитал" - системе управления фиджитал-центрами с мобильным приложением. Платформа объединяет созданные фиджитал-центры в единую экосистему и предоставляет пользователям возможность создавать свой уникальный профиль с индивидуальным рейтингом спортсмена, удаленно бронировать площадки и зоны, участвовать в турнирах.
В фиджитал-центре возможно проводить соревнования и организовывать тренировочный процесс по более чем 20 спортивным дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, двоеборье - тактическая стрельба, ритм-симулятор, компьютерный спорт, спортивное программирование. В центре будут организованы секции по занятию фиджитал-спортом, также он будет открыт для свободного посещения.
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ОбществоКировРоссияКировская областьАлександр Соколов
 
 
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