https://ria.ru/20250125/infrastruktura-1995434200.html

В Черкасской области поражена критическая инфраструктура

В Черкасской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025

В Черкасской области поражена критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T08:10:00+03:00

2025-01-25T08:10:00+03:00

2025-01-25T08:10:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, слова которого приводит украинское агентство УНН. В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Позже украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города. "Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", - заявил Табурец. По его данным, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250125/vzryv-1995422139.html

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942187801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черкасская область, черкассы, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины