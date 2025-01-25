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В Черкасской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025
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08:10 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/infrastruktura-1995434200.html
В Черкасской области поражена критическая инфраструктура
В Черкасской области поражена критическая инфраструктура - РИА Новости, 25.01.2025
В Черкасской области поражена критическая инфраструктура
Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T08:10:00+03:00
2025-01-25T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, слова которого приводит украинское агентство УНН. В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Позже украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города. "Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", - заявил Табурец. По его данным, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, резюмировал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250125/vzryv-1995422139.html
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942187801.html
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в мире, черкасская область, черкассы, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Черкасская область, Черкассы, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области поражена критическая инфраструктура

В Черкасской области взрывами поражена критическая инфраструктура

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, слова которого приводит украинское агентство УНН.
В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Позже украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.
Украинские пожарные на месте пожара в Черкассах - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В районе Черкасс прогремел взрыв
02:32
"Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", - заявил Табурец.
По его данным, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры
25 апреля 2024, 08:18
 
В миреЧеркасская областьЧеркассыРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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