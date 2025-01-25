В Черкасской области поражена критическая инфраструктура
В Черкасской области взрывами поражена критическая инфраструктура
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Критическая инфраструктура поражена в Черкасской области Украины, часть абонентов региона и областного центра Черкасс осталась без света после атаки, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, слова которого приводит украинское агентство УНН.
В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Черкассах. Позже украинский 24-й телеканал сообщил о взрывах в пригороде города.
"Этой ночью Черкасская область стала объектом атаки. Повреждения получила критическая инфраструктура, что привело к перебоям с электроснабжением в регионе, включая областной центр", - заявил Табурец.
По его данным, экстренные службы ликвидируют последствия атаки и восстанавливают электроснабжение для абонентов. Информация о масштабах повреждений уточняется, резюмировал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры
25 апреля 2024, 08:18