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Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава - РИА Новости, 25.01.2025
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
Жители сектора Газа не смогут вернуться на север палестинского анклава, пока палестинское движение ХАМАС не освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, которая... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T17:36:00+03:00
2025-01-25T17:36:00+03:00
2025-01-25T17:36:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Жители сектора Газа не смогут вернуться на север палестинского анклава, пока палестинское движение ХАМАС не освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, которая должна была быть в субботнем списке освобождаемых заложников, сообщила в субботу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключённых в соответствии с согласованным планом. Согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газа перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Йехуд, которую должны были освободить сегодня", - говорится в заявлении. Ранее канцелярия Нетаньяху подтвердила, что палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в субботу освободило четырех заложников из числа женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках реализации сделки с Израилем по прекращению огня в Газе. Израиль в обмен на это выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250124/bapor-1995416306.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
Нетаньяху: жители Газы не смогут вернуться на север до освобождения заложницы