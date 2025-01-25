Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/gaza-1995477685.html
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава - РИА Новости, 25.01.2025
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава
Жители сектора Газа не смогут вернуться на север палестинского анклава, пока палестинское движение ХАМАС не освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, которая... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T17:36:00+03:00
2025-01-25T17:36:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Жители сектора Газа не смогут вернуться на север палестинского анклава, пока палестинское движение ХАМАС не освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, которая должна была быть в субботнем списке освобождаемых заложников, сообщила в субботу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. "Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключённых в соответствии с согласованным планом. Согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газа перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Йехуд, которую должны были освободить сегодня", - говорится в заявлении. Ранее канцелярия Нетаньяху подтвердила, что палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в субботу освободило четырех заложников из числа женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках реализации сделки с Израилем по прекращению огня в Газе. Израиль в обмен на это выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250124/bapor-1995416306.html
https://ria.ru/20250124/bogdanov-1995394406.html
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Палестина
Нетаньяху назвал условие возвращения жителей Газы на север анклава

Нетаньяху: жители Газы не смогут вернуться на север до освобождения заложницы

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы в секторе Газа
Палестинцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Жители сектора Газа не смогут вернуться на север палестинского анклава, пока палестинское движение ХАМАС не освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, которая должна была быть в субботнем списке освобождаемых заложников, сообщила в субботу канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключённых в соответствии с согласованным планом. Согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газа перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Йехуд, которую должны были освободить сегодня", - говорится в заявлении.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
БАПОР прекратит свою деятельность в Израиле
24 января, 23:47
Ранее канцелярия Нетаньяху подтвердила, что палестинское движение ХАМАС в секторе Газа в субботу освободило четырех заложников из числа женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках реализации сделки с Израилем по прекращению огня в Газе. Израиль в обмен на это выпустил из тюрем 90 палестинских заключенных.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Богданов обсудил с замглавы политбюро ХАМАС судьбу Труфанова и Харкина
24 января, 19:28
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала