https://ria.ru/20250125/deportatsiya-1995421650.html

Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC

Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC - РИА Новости, 25.01.2025

Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, передает NBC

Мексика отказала США в приеме военного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов, передает NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T02:23:00+03:00

2025-01-25T02:23:00+03:00

2025-01-25T07:33:00+03:00

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мексика отказала США в приеме военного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов, передает NBC со ссылкой на источники."Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа по депортации иммигрантов в страну", — сообщает телеканал.По информации собеседников NBC, накануне два направлявшихся в Гватемалу самолета американских ВВС C-17, каждый с 80 людьми на борту, вывезли мигрантов из страны. При этом борт, который должен был отправиться в Мексику, так и не вылетел.Причина отказа Мексики пока не раскрывается.В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html

https://ria.ru/20250123/ukaz-1995224777.html

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мексика

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в мире, сша, мексика, гватемала (республика), nbc