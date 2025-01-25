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В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану"

В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану" - РИА Новости, 25.01.2025

В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану"

Грузовик столкнулся с тремя легковушками и врезался в "Чайхану" близ Краснодара, сообщает краевой главк МВД РФ. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:48:00+03:00

2025-01-25T18:48:00+03:00

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происшествия

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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Грузовик столкнулся с тремя легковушками и врезался в "Чайхану" близ Краснодара, сообщает краевой главк МВД РФ. По предварительной информации, днём на трассе в станице Старокорсунской Краснодара водитель грузовика столкнулся с легковыми автомобилями Datsun и SsangYong, после чего выехал на встречку, где врезался в Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги, врезался в здание и опрокинулся. На видео, опубликованном в Telegram-канале главка, опрокинувшийся грузовик лежит у здания с вывеской "Чайхана". В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris - женщина 1986 года рождения доставлена в медучреждение, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250125/biznesmen-1995483380.html

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происшествия, авто, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край, дтп, россия