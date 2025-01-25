Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану" - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/chaykhona-1995483833.html
В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану"
В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану" - РИА Новости, 25.01.2025
В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану"
Грузовик столкнулся с тремя легковушками и врезался в "Чайхану" близ Краснодара, сообщает краевой главк МВД РФ. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:48:00+03:00
2025-01-25T18:48:00+03:00
происшествия
авто
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодарский край
дтп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Грузовик столкнулся с тремя легковушками и врезался в "Чайхану" близ Краснодара, сообщает краевой главк МВД РФ. По предварительной информации, днём на трассе в станице Старокорсунской Краснодара водитель грузовика столкнулся с легковыми автомобилями Datsun и SsangYong, после чего выехал на встречку, где врезался в Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги, врезался в здание и опрокинулся. На видео, опубликованном в Telegram-канале главка, опрокинувшийся грузовик лежит у здания с вывеской "Чайхана". В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris - женщина 1986 года рождения доставлена в медучреждение, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250125/biznesmen-1995483380.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край, дтп, россия
Происшествия, Авто, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Краснодарский край, ДТП, Россия
В Краснодарском крае грузовик врезался в "Чайхану"

В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя машинами и врезался в "Чайхану"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Грузовик столкнулся с тремя легковушками и врезался в "Чайхану" близ Краснодара, сообщает краевой главк МВД РФ.
По предварительной информации, днём на трассе в станице Старокорсунской Краснодара водитель грузовика столкнулся с легковыми автомобилями Datsun и SsangYong, после чего выехал на встречку, где врезался в Hyundai Solaris, а затем съехал с дороги, врезался в здание и опрокинулся.
На видео, опубликованном в Telegram-канале главка, опрокинувшийся грузовик лежит у здания с вывеской "Чайхана".
В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris - женщина 1986 года рождения доставлена в медучреждение, добавили в ГУМВД.
Дворцовый мост - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В Петербурге бизнесмен на Mercedes устроил ДТП на Дворцовом мосту
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияАвтоКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Краснодарский крайДТПРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала