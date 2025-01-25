https://ria.ru/20250125/bloger-1995495660.html
Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск
Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск - РИА Новости, 26.01.2025
Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск
Казахстанский блогер Дана Орманбаева, в отношении которой расследуется уголовное дело о разжигании межнациональной розни, объявлена в международный розыск,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-25T21:47:00+03:00
2025-01-25T21:47:00+03:00
2025-01-26T00:32:00+03:00
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АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанский блогер Дана Орманбаева, в отношении которой расследуется уголовное дело о разжигании межнациональной розни, объявлена в международный розыск, сообщает в субботу пресс-служба департамента полиции Алма-Аты."Следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей... Подозреваемая объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении. О возбуждении уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни Даной Орманбаевой департамент полиции Алма-Аты сообщил в апреле прошлого года. Заявление на нее в правоохранительные органы подала жительница Алматы.Орманбаева уже отреагировала на известие о её розыске в социальной сети Facebook*, заявив о "травле", "буллинге", а также распространении "фейковых цитат". Она отвергла обвинения в разжигании розни, пожаловавшись на преследование по "сфабрикованному делу".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск
Полиция в Алма-Ате объявила блогершу Орманбаеву в международный розыск
АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанский блогер Дана Орманбаева, в отношении которой расследуется уголовное дело о разжигании межнациональной розни, объявлена в международный розыск, сообщает в субботу пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.
"Следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей... Подозреваемая объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении.
О возбуждении уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни Даной Орманбаевой департамент полиции Алма-Аты сообщил в апреле прошлого года. Заявление на нее в правоохранительные органы подала жительница Алматы.
Орманбаева уже отреагировала на известие о её розыске в социальной сети Facebook*, заявив о "травле", "буллинге", а также распространении "фейковых цитат". Она отвергла обвинения в разжигании розни, пожаловавшись на преследование по "сфабрикованному делу".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская