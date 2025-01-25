https://ria.ru/20250125/bloger-1995495660.html

Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск

Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск - РИА Новости, 26.01.2025

Казахстанскую блогершу Орманбаеву объявили в международный розыск

Казахстанский блогер Дана Орманбаева, в отношении которой расследуется уголовное дело о разжигании межнациональной розни, объявлена в международный розыск,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-25T21:47:00+03:00

2025-01-25T21:47:00+03:00

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АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанский блогер Дана Орманбаева, в отношении которой расследуется уголовное дело о разжигании межнациональной розни, объявлена в международный розыск, сообщает в субботу пресс-служба департамента полиции Алма-Аты."Следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей... Подозреваемая объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении. О возбуждении уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни Даной Орманбаевой департамент полиции Алма-Аты сообщил в апреле прошлого года. Заявление на нее в правоохранительные органы подала жительница Алматы.Орманбаева уже отреагировала на известие о её розыске в социальной сети Facebook*, заявив о "травле", "буллинге", а также распространении "фейковых цитат". Она отвергла обвинения в разжигании розни, пожаловавшись на преследование по "сфабрикованному делу".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html

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