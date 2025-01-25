https://ria.ru/20250125/biznesmen-1995483380.html

В Петербурге бизнесмен на Mercedes устроил ДТП на Дворцовом мосту

В Петербурге бизнесмен на Mercedes устроил ДТП на Дворцовом мосту - РИА Новости, 25.01.2025

В Петербурге бизнесмен на Mercedes устроил ДТП на Дворцовом мосту

Бизнесмен на Mercedes, пытаясь скрыться от преследования ГАИ ночью, въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре Санкт-Петербурга и... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:42:00+03:00

2025-01-25T18:42:00+03:00

2025-01-25T18:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Бизнесмен на Mercedes, пытаясь скрыться от преследования ГАИ ночью, въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре Санкт-Петербурга и пробил ограждение, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, около двух часов ночи в субботу сотрудники ГАИ попытались остановить Mercedes на Дворцовом проезде, но водитель не остановился. "Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений. Там же нарушитель и был задержан сотрудниками ДПС. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина", - говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, от задержанного исходил резкий запах алкоголя, при этом он отказался от медосвидетельствования, получив соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). "Теперь помимо штрафа, ему грозит лишение прав сроком до двух лет. Иномарка изъята полицейскими и помещена на спецстоянку", - заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250125/peterburg-1995482781.html

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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф, mercedes