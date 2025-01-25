https://ria.ru/20250125/belorussija-1995444513.html

На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек - РИА Новости, 25.01.2025

На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в... РИА Новости, 25.01.2025

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в республике, сообщили в Telegram-канале ЦИК. "Уже 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента Беларуси", - говорится в сообщении ЦИК. Белоруссия отказалась от практики открытия участков для голосования за рубежом. Власти страны объясняли это в том числе невозможностью должны образом обеспечить безопасность на участках, сокращением численности работников дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции. Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах. В единый день голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году работал один такой участок, на нем проголосовало шесть человек, которые приехали из-за рубежа. В Минске рассчитывают, что контролирующие органы погранпереходов сопредельных стран ЕС не станут чинить препятствия в пересечении границы белорусам, желающим приехать в республику на голосование. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

https://ria.ru/20250124/vybory-1995334977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025