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На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек - РИА Новости, 25.01.2025
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10:26 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/belorussija-1995444513.html
На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек
На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек - РИА Новости, 25.01.2025
На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек
Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:26:00+03:00
2025-01-25T10:26:00+03:00
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в республике, сообщили в Telegram-канале ЦИК. "Уже 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента Беларуси", - говорится в сообщении ЦИК. Белоруссия отказалась от практики открытия участков для голосования за рубежом. Власти страны объясняли это в том числе невозможностью должны образом обеспечить безопасность на участках, сокращением численности работников дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции. Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах. В единый день голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году работал один такой участок, на нем проголосовало шесть человек, которые приехали из-за рубежа. В Минске рассчитывают, что контролирующие органы погранпереходов сопредельных стран ЕС не станут чинить препятствия в пересечении границы белорусам, желающим приехать в республику на голосование. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html
https://ria.ru/20250124/vybory-1995334977.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, олег гайдукевич, анна канопацкая, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025
На выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

На досрочных выборах президента Белоруссии за рубежом проголосовали 46 человек

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАгитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Агитационный предвыборный баннер на площади Независимости в Минске
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Уже 46 граждан Белоруссии, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали досрочно на выборах президента на участках, расположенных в республике, сообщили в Telegram-канале ЦИК.
"Уже 46 граждан Беларуси, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах президента Беларуси", - говорится в сообщении ЦИК.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не повторятся протесты после выборов
Вчера, 01:30
Белоруссия отказалась от практики открытия участков для голосования за рубежом. Власти страны объясняли это в том числе невозможностью должны образом обеспечить безопасность на участках, сокращением численности работников дипкорпуса на фоне ухудшения отношений с Западом после выборов президента в 2020 году и подавления акций протеста оппозиции.
Вместе с тем в стране созданы условия для организации голосования граждан Белоруссии, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете: проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах. В единый день голосования на парламентских и местных выборах в прошлом году работал один такой участок, на нем проголосовало шесть человек, которые приехали из-за рубежа. В Минске рассчитывают, что контролирующие органы погранпереходов сопредельных стран ЕС не станут чинить препятствия в пересечении границы белорусам, желающим приехать в республику на голосование.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента. Основной день голосования на выборах президента - 26 января. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Мужчина голосует на избирательном участке №5 в Минске во время досрочного голосования. 24 января 2025 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК
24 января, 14:49
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоОлег ГайдукевичАнна КанопацкаяЕвросоюзВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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