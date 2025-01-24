https://ria.ru/20250124/zhestyannikov-1995288504.html

Жестянников представил итоги работы депутатского корпуса за 2024 год

Жестянников представил итоги работы депутатского корпуса за 2024 год - РИА Новости, 24.01.2025

Жестянников представил итоги работы депутатского корпуса за 2024 год

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников представил главе региона Георгию Филимонову итоги работы депутатского корпуса за... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:02:00+03:00

2025-01-24T12:02:00+03:00

2025-01-24T12:02:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

вологодская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников представил главе региона Георгию Филимонову итоги работы депутатского корпуса за 2024 год и задачи на 2025 год, сообщает пресс-служба регионального парламента. Он отметил, что прошедший год стал переломным, проходит перенастройка всей системы работы. Один из ключевых треков работы – формирование стратегии развития региона. Работа была выстроена в три касания: депутаты регионального парламента вместе с коллегами из муниципалитетов и местными жителями определили проблемные точки на местах в рамках проектного офиса, затем прошли региональные стратегические сессии с привлечением федеральных экспертов, а также прошли муниципальные сессии, в которых приняли участие более 350 тысяч жителей. Сейчас 39 идей рассматривается в качестве перспективных законопроектов. "Возобновлены выезды на территории. Это и выездные комитеты, и парламентские дни. Работа депутата – это работа на территории, на местах. Только так мы сможем лучше понимать проблемы населения и искать пути их решения прямо на местах. Особое внимание уделяется молодежи. Проведение проектных сессий в муниципалитетах дает возможность молодым людям предложить свои идеи для улучшения жизни в своих городах и селах. На данный момент реализуются 18 проектов, инициированных молодежью", - приводит пресс-служба слова Жестянникова. Кроме того, на протяжении года реализовывалось несколько основных проектов: "Народная программа", "Депутатская программа", партийные проекты. В пресс-службе напомнили, что "Депутатская программа" была запущена по инициативе Филимонова. Всего было реализовано 72 проекта. Жестянников отметил, что реализация "Депутатской программы" будет продолжена в 2025 году. Парламентарии будут внедрять проекты, направленные на повышение качества жизни в своих территориях, опираясь на проанализированные потребности и запросы населения. Уже подготовлен чек-лист новых проектов на территориях. В рамках "Народной программы" запланирована реализация 762 объектов, которые будут контролироваться по системе трех ключей – депутат, профильное министерство, муниципалитет. "Перенастройка работы будет продолжена. Особое внимание будет уделено участникам СВО и членам их семей. Президент страны Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества, что придает дополнительный импульс для работы в данном направлении. Депутаты будут сосредоточены на развитии регионов, улучшении работы муниципалитетов и решении актуальных проблем граждан. Помимо этого, в 2025 году акцент будет сделан на реализацию комплексных инициатив, направленных на социальную поддержку и развитие различных отраслей. Мы работаем только на результат", — сказал Жестянников.

https://ria.ru/20250120/sergeyzhestyannikov-1994687873.html

вологодская область

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сергей жестянников, вологодская область