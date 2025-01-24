https://ria.ru/20250124/zhestyannikov-1995288286.html

Жестянников: межфракционное взаимодействие поможет решить сложные задачи

Жестянников: межфракционное взаимодействие поможет решить сложные задачи - РИА Новости, 24.01.2025

Жестянников: межфракционное взаимодействие поможет решить сложные задачи

Руководители фракций Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области рассказали о планах работы на предстоящий год; "сверить часы" в начале года и... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:01:00+03:00

2025-01-24T12:01:00+03:00

2025-01-24T12:01:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Руководители фракций Законодательного Собрания (ЗСО) Вологодской области рассказали о планах работы на предстоящий год; "сверить часы" в начале года и обозначить точки взаимодействия депутатским объединениям предложил председатель ЗСО Сергей Жестянников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Спикер привел в пример опыт проведения пленарных заседаний весенней и осенней сессий Государственной Думы, на которых обозначаются основные векторы приложения всех политических сил. "Считаю необходимым поддержать этот формат на региональном уровне и публично заявить о приоритетах работы ЗСО, депутатов, партийных фракций на 2025 год по основным вопросам, которые требуют нашего консолидированного участия, мы должны вместе обсуждать и выносить на рассмотрение. Среди главных приоритетов работы – законодательное обеспечение реализации стратегии регионального развития, национальных целей развития в Вологодской области, послания губернатора Георгия Филимонова. Ключевыми задачами также являются: эффективное решение проблем жителей, реализация депутатских проектов, повышение качества работы муниципального депутатского корпуса", – подчеркнул Жестянников, слова которого цитирует пресс-служба. В числе приоритетов для совместной с фракциями работы Жестянников также назвал развитие взаимодействия с Государственной Думой, Советом законодателей, ПАСЗР, парламентами других регионов. Приоритетные направления работы "Единой России" представил заместитель председателя ЗСО, руководитель фракции парламентского большинства Роман Заварин. "Важнейшие из них – это поддержка участников специальной военной операции, совершенствование законодательства в сфере социальной защиты и занятости. В прошлом году было принято 20 законов области о мерах поддержки участников специальной военной операции <…>", – приводятся в сообщении слова Заварина. Особое внимание в законотворческой деятельности депутатов фракции "Единая Россия" будет уделено рассмотрению предложений, поступивших по итогам проведения отраслевых и муниципальных стратегических сессий. Впервые к разработке законодательных инициатив по решению фракции будут привлекаться члены Экспертных советов. Продолжится практика проведения выездных заседаний комитетов, осуществления парламентского контроля за актуальными вопросами социально-экономического развития области. Будет продолжена работа по оказанию всесторонней помощи участникам СВО и их семьям, реализации партийных проектов, работа с обращениями граждан, участие депутатов фракции в подготовке мероприятий к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Александр Морозов обозначил проблемы, решение которых лежат, по мнению депутатов фракции, в плоскости федерального уровня. Это вопросы, связанные с комплексной поддержкой участников СВО, в первую очередь, на передовой. С медицинской помощью бойцам, получившим ранения. Руководитель фракции "Справедливая Россия – за правду" в Законодательном собрании Вологодской области Виктор Леухин поделился своими планами на предстоящий год. Будут продолжены рабочие выезды на предприятия области, в районы и округа области. В частности, фракция активно принимает участие в работе по подготовке кадров для промышленных предприятий на базе Вологодского подшипникового завода. Продолжится работа по реализации программы "Земский доктор", усилению мер поддержки для участников СВО, мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы. Отдельно Виктор Леухин остановится на законотворческих планах. Фракция планирует внести пять законодательных инициатив. Часть из них разработана по итогам совещаний по вопросам работы строительного комплекса региона. "Один из законопроектов связан с внесением изменений в 44-ФЗ в части предоставления возможности осуществления закупки у единственного поставщика на выполнение строительных работ социально-значимых объектов в рамках национальных проектов. Также мы предлагаем на федеральном уровне рассмотреть возможность увеличения цены контракта с 10 до 30 % на выполнение строительных работ по сохранению объектов культурного наследия", – цитирует пресс-служба Леухина. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании области Владимир Селяков обозначил приоритеты в работе. В частности, фракция поддерживает инициативу "Единой России" по установлению праздничной даты – Дня сельского старосты. "Мы также работали над инициативой. Областное законодательство в отношении старост имеет только перечень обязанностей, не представляя им никаких дополнительных прав, чем снижает эффективность института старост. Предлагаем повторно обсудить наши предложения и включить их в законопроект. Речь идет о наделении старост правом первоочередного приема в органах исполнительной власти, обеспечении канцелярскими товарами, необходимыми для осуществления своих обязанностей и иные гарантии", – пояснил Селяков, слова которого также приводятся в сообщении. Фракция политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Законодательном собрании области продолжит свою работу по социально значимым проектам в регионе. Также важным остается вопрос трезвого образа жизни среди вологжан и внедрение нового законодательства, вступающего в силу с 1 марта 2025 года. Совместно с Общественной палатой планируется разработать программу для популяризации активного и здорового образа жизни. Подводя итог заседанию, Жестянников поблагодарил руководителей фракций и депутатов за выступления и наработки.

https://ria.ru/20250120/sergeyzhestyannikov-1994687873.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников