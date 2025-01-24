Рейтинг@Mail.ru
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/zakharova-1995252039.html
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:53:00+03:00
2025-01-24T07:53:00+03:00
россия
сша
дания
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается", - сказала она. Захарова добавила, что "подобный доверительный диалог станет возможным только в случае отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету наших интересов и поиску совместных решений проблем Арктики". Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
https://ria.ru/20250124/sovet-1995251577.html
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
россия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8546d648eb917fa7dda01ea3fc839d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дания, мария захарова
Россия, США, Дания, Мария Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова

Захарова: возобновление встреч Арктической пятерки не обсуждается

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается", - сказала она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
07:47
Захарова добавила, что "подобный доверительный диалог станет возможным только в случае отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету наших интересов и поиску совместных решений проблем Арктики".
Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета
07:27
 
РоссияСШАДанияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала