https://ria.ru/20250124/zakharova-1995252039.html
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:53:00+03:00
2025-01-24T07:53:00+03:00
2025-01-24T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания Канада, Норвегия и США) не обсуждается", - сказала она. Захарова добавила, что "подобный доверительный диалог станет возможным только в случае отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету наших интересов и поиску совместных решений проблем Арктики". Весной прошлого года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин сообщил РИА Новости, что контакты "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия, США), где обсуждались и проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. По его словам, это было сделано не по инициативе России. Он пояснил, что "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
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россия, сша, дания, мария захарова
Россия, США, Дания, Мария Захарова
Возобновление встреч "Арктической пятерки" не обсуждается, заявила Захарова
Захарова: возобновление встреч Арктической пятерки не обсуждается