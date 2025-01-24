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В Житомирской области прогремели взрывы
В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Житомирской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:00:00+03:00
2025-01-24T07:00:00+03:00
2025-01-24T07:00:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Житомирской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Житомирская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Житомирской области звучит с 4.14 мск. Ранее утром ТСН уже сообщал о взрывах в районе Житомира. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250124/rogov-1995245891.html
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житомирская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Житомирской области прогремели взрывы
В Житомирской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы