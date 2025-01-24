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В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 24.01.2025 (обновлено: 02:17 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vzryvy-1995237681.html
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе Нежина в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:13:00+03:00
2025-01-24T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
нежин
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Нежина в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.00 мск в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги. "Нежин, район (Черниговская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250124/mirgorod-1995237412.html
черниговская область
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черниговская область, нежин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Нежин, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области прогремели взрывы

В городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Минобороны РФСамолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Минобороны РФ
Самолет ВКС России с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Нежина в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.00 мск в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Нежин, район (Черниговская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Полтавской области прогремели взрывы
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьНежинРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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