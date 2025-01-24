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В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Черниговской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе Нежина в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:13:00+03:00
2025-01-24T02:13:00+03:00
2025-01-24T02:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Нежина в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.00 мск в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги. "Нежин, район (Черниговская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черниговская область, нежин, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Нежин, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области прогремели взрывы
В городе Нежин Черниговской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы