https://ria.ru/20250124/vnukovo-1995236864.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.32 мск введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:56:00+03:00
2025-01-24T01:56:00+03:00
2025-01-24T02:03:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
коломна
троицкий административный округ
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.32 мск введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Также он сообщал об уничтожении БПЛА в Троицком административном округе Москвы.
https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html
москва
коломна
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, коломна, троицкий административный округ, сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Коломна, Троицкий административный округ, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Внуково ввели временные ограничения