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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
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01:56 24.01.2025 (обновлено: 02:03 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/vnukovo-1995236864.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.32 мск введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации в... РИА Новости, 24.01.2025
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2025-01-24T02:03:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
коломна
троицкий административный округ
сергей собянин
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.32 мск введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Также он сообщал об уничтожении БПЛА в Троицком административном округе Москвы.
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москва
коломна
троицкий административный округ
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, коломна, троицкий административный округ, сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Коломна, Троицкий административный округ, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Внуково ввели временные ограничения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.32 мск введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
Временные ограничения в 0.22 мск были введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково", - говорится в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Также он сообщал об уничтожении БПЛА в Троицком административном округе Москвы.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Подмосковье отразили атаку беспилотников
01:30
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваКоломнаТроицкий административный округСергей СобянинДомодедово (аэропорт)
 
 
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