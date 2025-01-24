https://ria.ru/20250124/uvolnenie-1995250820.html

Исследование показало, сколько россиян испытывает вину при увольнении

Исследование показало, сколько россиян испытывает вину при увольнении - РИА Новости, 24.01.2025

Исследование показало, сколько россиян испытывает вину при увольнении

Пятая часть жителей России (20%) испытывает легкое чувство вины при увольнении, для половины респондентов главной причиной было ощущение, что они подводят... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:34:00+03:00

2025-01-24T07:34:00+03:00

2025-01-24T10:30:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пятая часть жителей России (20%) испытывает легкое чувство вины при увольнении, для половины респондентов главной причиной было ощущение, что они подводят коллег, свидетельствуют результаты исследования, которое есть у РИА Новости. "Пять процентов опрошенных признались, что сталкивались с ним (с чувством вины после увольнения - ред.). Еще 20% (20% среди мужчин и женщин) ощутили легкую вину. В то же время 65% опрошенных отметили, что у них не было ощущения вины после ухода с работы", - говорится в данных. Отмечается, что чаще всего вину от увольнения испытывали участники опроса 25-29 лет (12%), 30-34 лет (7%) и 35-39 лет (8%). При этом главной причиной чувства вины для 45% респондентов было ощущение, что они подводят своих коллег, оставляя их с рабочими задачами, а 37% отягощены этим чувством перед семьей. "Практически каждый третий (34%) испытывает вину перед начальником, а незавершенные проекты и задачи - источник беспокойства для 17% опрошенных. Лишь люди старше 45 лет чаще всего испытывают чувство вины из-за страха подвести семью и начальника. Более молодые сотрудники переживают, в первую очередь, о том, как бы не подвести коллег", - уточнили в опросе. При этом согласно сервису, основным мотивом для увольнения 38% была новая работа с более высокой зарплатой. Для 28% важным фактором стали удобный график и приемлемое время в пути до работы. Четверть опрошенных (25%) почувствовали, что переросли свое текущее место работы и ищут новые вызовы.В исследовании, которое проводилось в январе, поучаствовали 3,5 тысячи человек со всей России.

https://ria.ru/20250113/rabota-1993407145.html

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общество, россия