https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995397521.html

В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек

В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек - РИА Новости, 24.01.2025

В Турции арестовали владельца отеля, где при пожаре погибли 78 человек

Суд арестовал в пятницу владельца гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, передает... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:00:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Суд арестовал в пятницу владельца гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу, где в результате пожара погибли 78 человек, передает телеканал CNN Türk.Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, 36 из них - несовершеннолетние. Гостиница опечатана и сильно повреждена, ее могут укрепить или окончательно снести, сообщила ранее газета Hürriyet."В рамках расследования были задержаны 14 человек, суд арестовал в пятницу владельца гостиницы Халита Эргюля", - сообщил телеканал.По данным телеканала, также арестован директор гостиницы Эмир Арас.Проходы к пожарным лестницам в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил в четверг эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.Отель Grand Kartal в Болу регулярно проверяли, пожарные службы не обнаружили недочетов, сообщил ранее министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой. В среду в Турции был объявлен национальный траур по погибшим.

https://ria.ru/20250122/erdogan-1995028242.html

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