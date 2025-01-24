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Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным - РИА Новости, 24.01.2025
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16:53 24.01.2025 (обновлено: 17:04 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995365665.html
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
Российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, сообщил в пятницу МИД РФ."Само по себе стремление наладить прямое общение похвально. Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.Отмечается, что Россия не собирается "обольщаться новым-старым президентом" Трампом и не испытывает иллюзий на его счет."В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный (экс-президентом США Бараком) Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников", - говорится в материалах.
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москва, россия, сша, дональд трамп, в мире
Москва, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным

Лавров назвал стремление Трампа наладить прямое общение с Москвой похвальным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, сообщил в пятницу МИД РФ.
«
"Само по себе стремление наладить прямое общение похвально. Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Отмечается, что Россия не собирается "обольщаться новым-старым президентом" Трампом и не испытывает иллюзий на его счет.
"В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный (экс-президентом США Бараком) Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников", - говорится в материалах.
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