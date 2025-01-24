https://ria.ru/20250124/tramp-1995365665.html
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
Российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, сообщил в пятницу МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:53:00+03:00
2025-01-24T16:53:00+03:00
2025-01-24T17:04:00+03:00
москва
россия
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой, сообщил в пятницу МИД РФ."Само по себе стремление наладить прямое общение похвально. Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.Отмечается, что Россия не собирается "обольщаться новым-старым президентом" Трампом и не испытывает иллюзий на его счет."В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный (экс-президентом США Бараком) Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошел своих предшественников", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a3cce22af6252af927ad02b2081b89dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сша, дональд трамп, в мире
Москва, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
Лавров назвал стремление Трампа наладить прямое общение с Москвой похвальным