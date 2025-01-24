https://ria.ru/20250124/tadzhikistan-1995395808.html

Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве

Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве - РИА Новости, 24.01.2025

Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве

Представители Таджикистана примут участие в торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уровень участия пока не... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:30:00+03:00

2025-01-24T17:30:00+03:00

2025-01-24T19:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

москва

россия

владимир путин

снг

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Представители Таджикистана примут участие в торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уровень участия пока не определен, сообщили РИА Новости в посольстве республики в РФ. "В праздничных мероприятиях 9 мая Таджикистан будет принимать участие. Насчет того, на каком уровне, пока информации нет", - заявили РИА Новости в посольстве. В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ в Москву на торжества 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240429/veterany-1943075196.html

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таджикистан, москва, россия, владимир путин, снг, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне