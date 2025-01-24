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Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве
Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве - РИА Новости, 24.01.2025
Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве
Представители Таджикистана примут участие в торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уровень участия пока не... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:30:00+03:00
2025-01-24T17:30:00+03:00
2025-01-24T19:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
снг
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Представители Таджикистана примут участие в торжествах 9 мая в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, уровень участия пока не определен, сообщили РИА Новости в посольстве республики в РФ. "В праздничных мероприятиях 9 мая Таджикистан будет принимать участие. Насчет того, на каком уровне, пока информации нет", - заявили РИА Новости в посольстве. В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ в Москву на торжества 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240429/veterany-1943075196.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Москва, Россия, Владимир Путин, СНГ, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Таджикистан примет участие в праздновании 9 мая в Москве
Таджикистан примет участие в торжествах 9 мая, уровень участия пока не определен