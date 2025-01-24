https://ria.ru/20250124/svo-1995276374.html

Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 24.01.2025

Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:52:00+03:00

2025-01-24T10:52:00+03:00

2025-01-24T10:52:00+03:00

надежные люди

энгельсский район

саратовская область

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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, сообщила районная администрация в Telegram-канале."Школьники овладели специальной техникой плетения. Они научились вырезать полоски из ткани и вплетать их по определенным схемам в сеть. Маскировочные сети - важный элемент военного снаряжения. Они помогают нашим бойцам спасти жизни", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что школьники вместе с педагогами на уроках технологии и в свободное от занятий время также изготавливают окопные свечи.

https://ria.ru/20250123/svo-1995159662.html

энгельсский район

саратовская область

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энгельсский район, саратовская область