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Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 24.01.2025
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Надежные люди
 
10:52 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/svo-1995276374.html
Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 24.01.2025
Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:52:00+03:00
2025-01-24T10:52:00+03:00
надежные люди
энгельсский район
саратовская область
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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, сообщила районная администрация в Telegram-канале."Школьники овладели специальной техникой плетения. Они научились вырезать полоски из ткани и вплетать их по определенным схемам в сеть. Маскировочные сети - важный элемент военного снаряжения. Они помогают нашим бойцам спасти жизни", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что школьники вместе с педагогами на уроках технологии и в свободное от занятий время также изготавливают окопные свечи.
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энгельсский район
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энгельсский район, саратовская область
Надежные люди, Энгельсский район, Саратовская область
Саратовские школьники плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Саратовские школьники плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО

© Фото : Администрация Энгельсского района/ВКонтактеУчащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции
Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Администрация Энгельсского района/ВКонтакте
Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции
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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Учащиеся школ Энгельсского района Саратовской области занимаются плетением маскировочных сетей для отправки в зону специальной военной операции, сообщила районная администрация в Telegram-канале.
"Школьники овладели специальной техникой плетения. Они научились вырезать полоски из ткани и вплетать их по определенным схемам в сеть. Маскировочные сети - важный элемент военного снаряжения. Они помогают нашим бойцам спасти жизни", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что школьники вместе с педагогами на уроках технологии и в свободное от занятий время также изготавливают окопные свечи.
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