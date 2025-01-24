https://ria.ru/20250124/stavropol-1995232694.html

В Ставрополе открылся кинофестиваль "Дорогами памяти и славы"

В Ставрополе открылся кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" - РИА Новости, 24.01.2025

В Ставрополе открылся кинофестиваль "Дорогами памяти и славы"

Кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" открылся в Ставрополе, гостям мероприятия впервые показали документальный фильм "Без срока давности. Когда стынет... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:31:00+03:00

2025-01-24T00:31:00+03:00

2025-01-24T00:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

кавказ

россия

ставропольский край

елена малышева

80-летие победы в великой отечественной войне

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СТАВРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" открылся в Ставрополе, гостям мероприятия впервые показали документальный фильм "Без срока давности. Когда стынет кровь", передает корреспондент РИА Новости. Открытие фестиваля прошло в четверг на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", где прошла премьера документального фильма. "Говоря о битве за Кавказ, это была не просто битва за территорию, это было сопротивление тому самому геноциду, потому что война, когда она планировалась, то нацистские руководители говорили и о переселении, об уничтожении людей, о порабощении многих для того, чтобы обеспечить существование собственной расы. Но они еще говорили о войне за нефть, за те полезные ископаемые, которые здесь, на Кавказе, были", - сказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на открытии кинофестиваля. В свою очередь заместитель председателя правительства Ставропольского края Илья Дроздов напомнил гостям открытия кинофестиваля о жертвах среди населения Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. "Больше миллиона погибших наших бойцов, только бойцов, не считая мирного населения. 28,5 тысяч мирных жителей уничтожено только в Ставропольском крае… Коснулось каждой семьи", - сказал Дроздов в ходе своего выступления на открытии кинофестиваля.

https://ria.ru/20241216/altay-1989536142.html

https://ria.ru/20241125/ursulyak-1985489885.html

кавказ

россия

ставропольский край

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кавказ, россия, ставропольский край, елена малышева, 80-летие победы в великой отечественной войне