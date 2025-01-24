В Ставрополе открылся кинофестиваль "Дорогами памяти и славы"
Кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" открылся в Ставрополе
Знак "Я люблю Ставрополь". Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" открылся в Ставрополе, гостям мероприятия впервые показали документальный фильм "Без срока давности. Когда стынет кровь", передает корреспондент РИА Новости.
Открытие фестиваля прошло в четверг на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", где прошла премьера документального фильма.
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"Говоря о битве за Кавказ, это была не просто битва за территорию, это было сопротивление тому самому геноциду, потому что война, когда она планировалась, то нацистские руководители говорили и о переселении, об уничтожении людей, о порабощении многих для того, чтобы обеспечить существование собственной расы. Но они еще говорили о войне за нефть, за те полезные ископаемые, которые здесь, на Кавказе, были", - сказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева на открытии кинофестиваля.
В свою очередь заместитель председателя правительства Ставропольского края Илья Дроздов напомнил гостям открытия кинофестиваля о жертвах среди населения Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
"Больше миллиона погибших наших бойцов, только бойцов, не считая мирного населения. 28,5 тысяч мирных жителей уничтожено только в Ставропольском крае… Коснулось каждой семьи", - сказал Дроздов в ходе своего выступления на открытии кинофестиваля.
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