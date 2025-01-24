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Песков призвал к переговорам по контролю за вооружениями с США - РИА Новости, 24.01.2025
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12:44 24.01.2025 (обновлено: 12:47 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ssha-1995303435.html
Песков призвал к переговорам по контролю за вооружениями с США
Песков призвал к переговорам по контролю за вооружениями с США - РИА Новости, 24.01.2025
Песков призвал к переговорам по контролю за вооружениями с США
России и США необходимо как можно скорее возобновлять переговоры по контролю за вооружениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:44:00+03:00
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сша
россия
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США необходимо как можно скорее возобновлять переговоры по контролю за вооружениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Соединенные Штаты завершили свое участие и фактически подорвали существование этой договорно-правовой базы, поэтому в интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков призвал к переговорам по контролю за вооружениями с США

Песков: необходимо начать переговоры по контролю за вооружениями с США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. России и США необходимо как можно скорее возобновлять переговоры по контролю за вооружениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соединенные Штаты завершили свое участие и фактически подорвали существование этой договорно-правовой базы, поэтому в интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
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