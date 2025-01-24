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В городском округе Подольск сбиты два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:24 24.01.2025 (обновлено: 02:01 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:24:00+03:00
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специальная военная операция на украине
подольск
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как уточнил Собянин, на место происшествия направили экстренные службы.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.
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подольск, москва
Специальная военная операция на Украине, Подольск, Москва
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника

Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника в городском округе Подольск

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточнил Собянин, на место происшествия направили экстренные службы.
Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.
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Специальная военная операция на УкраинеПодольскМосква
 
 
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