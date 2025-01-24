https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:24:00+03:00
2025-01-24T01:24:00+03:00
2025-01-24T02:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
подольск
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как уточнил Собянин, на место происшествия направили экстренные службы.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.
https://ria.ru/20250123/dron-1995229121.html
подольск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, москва
Специальная военная операция на Украине, Подольск, Москва
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника в городском округе Подольск