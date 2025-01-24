https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html

В городском округе Подольск сбиты два беспилотника

В городском округе Подольск сбиты два беспилотника - РИА Новости, 24.01.2025

В городском округе Подольск сбиты два беспилотника

Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.01.2025

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специальная военная операция на украине

подольск

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как уточнил Собянин, на место происшествия направили экстренные службы.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.

https://ria.ru/20250123/dron-1995229121.html

подольск

москва

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подольск, москва