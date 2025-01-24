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В Салехарде загорелись склады "Почты России" - РИА Новости, 24.01.2025
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14:29 24.01.2025 (обновлено: 14:45 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/salehard-1995330908.html
В Салехарде загорелись склады "Почты России"
В Салехарде загорелись склады "Почты России" - РИА Новости, 24.01.2025
В Салехарде загорелись склады "Почты России"
Складские помещения "Почты России" горят в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, пожар пока не локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:29:00+03:00
2025-01-24T14:45:00+03:00
происшествия
салехард
почта россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Складские помещения "Почты России" горят в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, пожар пока не локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС. "Пожар складского помещения на Гаражной, 16, по площади ориентировочно – 160 квадратных метров, угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Погибших и пострадавших нет. Пожар на данный момент не локализован", – рассказала собеседница агентства. Прокуратурой Салехарда организована проверка "по факту возгорания складского помещения "Почты России", заявила также пресс-служба надзорного ведомства.
https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html
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происшествия, салехард, почта россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салехард, Почта России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Салехарде загорелись склады "Почты России"

В Салехарде загорелись склады "Почты России", пострадавших нет

© МЧС России/TelegramТушение пожара на складах "Почты России" в Салехарде
Тушение пожара на складах Почты России в Салехарде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на складах "Почты России" в Салехарде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Складские помещения "Почты России" горят в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, пожар пока не локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС.
"Пожар складского помещения на Гаражной, 16, по площади ориентировочно – 160 квадратных метров, угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Погибших и пострадавших нет. Пожар на данный момент не локализован", – рассказала собеседница агентства.
Прокуратурой Салехарда организована проверка "по факту возгорания складского помещения "Почты России", заявила также пресс-служба надзорного ведомства.
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ПроисшествияСалехардПочта РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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