https://ria.ru/20250124/salehard-1995330908.html

В Салехарде загорелись склады "Почты России"

В Салехарде загорелись склады "Почты России" - РИА Новости, 24.01.2025

В Салехарде загорелись склады "Почты России"

Складские помещения "Почты России" горят в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, пожар пока не локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:29:00+03:00

2025-01-24T14:29:00+03:00

2025-01-24T14:45:00+03:00

происшествия

салехард

почта россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Складские помещения "Почты России" горят в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, пожар пока не локализован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного главка МЧС. "Пожар складского помещения на Гаражной, 16, по площади ориентировочно – 160 квадратных метров, угрозы распространения огня на рядом стоящие здания нет. Погибших и пострадавших нет. Пожар на данный момент не локализован", – рассказала собеседница агентства. Прокуратурой Салехарда организована проверка "по факту возгорания складского помещения "Почты России", заявила также пресс-служба надзорного ведомства.

https://ria.ru/20241224/ufa-1990935864.html

салехард

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салехард, почта россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)