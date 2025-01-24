https://ria.ru/20250124/rudenya-1995328976.html

Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания

Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания - РИА Новости, 24.01.2025

Руденя на форуме обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания

Губернатор Игорь Руденя принял участие в Форуме тверского студенчества, где обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:20:00+03:00

2025-01-24T14:20:00+03:00

2025-01-24T14:29:00+03:00

тверская область

общество

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игорь руденя

юнармия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя принял участие в Форуме тверского студенчества, где обсудил с молодежью вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, сообщает пресс-служба областного правительства. В Твери в пятницу на площадке исторического парка "Россия - Моя история" прошел Форум тверского студенчества. В пленарной сессии приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, участники специальной военной операции. Мероприятие объединило порядка 1,5 тысячи человек – студентов, аспирантов, руководителей колледжей и вузов региона, активистов "Движения Первых". Форум приурочен ко Дню российского студенчества, который будет отмечаться 25 января. Перед началом встречи с молодежью Руденя ознакомился с выставкой проектов и студенческих инициатив "Студенты Верхневолжья для Года защитника Отечества". Свои достижения в сфере патриотического воспитания продемонстрировали 20 организаций высшего и среднего профессионального образования. В год 80-летия Победы, объявленный президентом России Годом защитника Отчества, форум нацелен на обсуждение студенческих инициатив по сохранению исторической памяти. Отмечается, что Руденя поздравил всех студентов колледжей и вузов Тверской области с предстоящим Днем российского студенчества и Татьяниным днем. Губернатор поблагодарил молодое поколение за поддержку участников специальной военной операции, сохранение памяти о защитниках Отечества. "Верхневолжье всегда гордилось своими студентами. И сегодня мы видим, что у нас прекрасная, талантливая, инициативная молодежь. Вы сегодня стремитесь не только реализовать свои профессиональные и творческие возможности, но и действовать в интересах общества, Тверской области и всей страны. Наши бабушки и дедушки создали одну из лучших в мире систем профессионального образования. И сегодня вы являетесь ее яркими представителями. Мы ждем от вас новых достижений для развития нашей страны", – приводит пресс-служба слова Рудени. Почетные гости форума ответили на вопросы студентов. Обсуждались основы для воспитания гордости за свою страну, проекты и мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Так, в этом году активисты "Движения Первых" совместно Юнармией будут реализовывать второй сезон игры "Зарница 2.0". В 2024 году в Тверской области в мероприятиях военно-патриотической игры приняло участие почти 2,7 тысячи обучающихся в возрасте от 8 до 17 лет. В этом году планируется увеличить количество участников в разы, в том числе будет введена отдельная возрастная категория для студентов колледжей и вузов. Руденя подчеркнул, для того чтобы областной этап игры прошел на высоком уровне, со стороны региона будет оказана поддержка.

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общество, тверь, россия, игорь руденя, юнармия