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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
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01:23 24.01.2025 (обновлено: 02:35 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/rosaviatsiya-1995235298.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" в 0.22 мск, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:23:00+03:00
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жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" в 0.22 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Как уточняется, данные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" в 0.22 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
Как уточняется, данные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Московской области отразили атаку беспилотников
01:11
 
ЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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