https://ria.ru/20250124/rosaviatsiya-1995235298.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" в 0.22 мск, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:23:00+03:00
2025-01-24T01:23:00+03:00
2025-01-24T02:35:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" в 0.22 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.Как уточняется, данные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250124/bespilotniki-1995234644.html
жуковский
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения