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Больницы в Приднестровье начнут отапливать углем

Больницы в Приднестровье начнут отапливать углем - РИА Новости, 24.01.2025

Больницы в Приднестровье начнут отапливать углем

Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг в пятницу на заседании оперативного штаба ПМР поручил перевести РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:28:00+03:00

2025-01-24T15:28:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг в пятницу на заседании оперативного штаба ПМР поручил перевести в течение суток отопление больниц с газа на уголь и дизель, сообщает пресс-служба правительства ПМР. "Премьер Александр Розенберг поручил в течение суток перевести на альтернативное отопление, там, где это возможно, медучреждения. Сегодня в стационарах находится 1815 пациентов. Для них необходимо обеспечить комфортный температурный режим", - говорится в сообщении. Глава правительства Приднестровья также отметил, что из-за энергетического кризиса предприятия, которые производят продукты питания, работают в сложных условиях. "Да, сегодня коллективы работают в непростых условиях, и затраты на энергообеспечение и теплоснабжение увеличились. Но тем не менее, предприятия находят возможности оптимизации собственных издержек и работают без провалов, снабжая нас продуктами питания", - сказал Розенберг. Глава ПМР Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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