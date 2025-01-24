https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995372750.html

Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России

Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России - РИА Новости, 24.01.2025

Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России

Конфискация замороженных российских активов может привести к непредвиденным последствиям для ЕС, заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:29:00+03:00

2025-01-24T17:29:00+03:00

2025-01-24T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может привести к непредвиденным последствиям для ЕС, заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Ltd. Валери Урбен агентству Bloomberg."Россия может принять ответные меры", — предупредила она.По словам Урбен, для ЕС это может означать дальнейшую дестабилизацию финансовых рынков."Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией, и некоторые варианты мира будут сопряжены с рисками. <…> Замороженные активы России могут стать элементом переговоров", — добавила она.В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.

https://ria.ru/20250124/gaz-1995371910.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995076662.html

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в мире, россия, европа, украина, дональд трамп, кайя каллас, сергей лавров, euroclear, евросоюз