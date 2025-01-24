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Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России - РИА Новости, 24.01.2025
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17:29 24.01.2025 (обновлено: 17:42 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995372750.html
Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России
Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России - РИА Новости, 24.01.2025
Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России
Конфискация замороженных российских активов может привести к непредвиденным последствиям для ЕС, заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:29:00+03:00
2025-01-24T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может привести к непредвиденным последствиям для ЕС, заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Ltd. Валери Урбен агентству Bloomberg."Россия может принять ответные меры", — предупредила она.По словам Урбен, для ЕС это может означать дальнейшую дестабилизацию финансовых рынков."Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией, и некоторые варианты мира будут сопряжены с рисками. &lt;…&gt; Замороженные активы России могут стать элементом переговоров", — добавила она.В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.
https://ria.ru/20250124/gaz-1995371910.html
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в мире, россия, европа, украина, дональд трамп, кайя каллас, сергей лавров, euroclear, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Euroclear, Евросоюз
Глава Euroclear выступила с предупреждением к Европе из-за России

Глава Euroclear Урбен: конфискация замороженных активов РФ может ударить по ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов может привести к непредвиденным последствиям для ЕС, заявила генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Ltd. Валери Урбен агентству Bloomberg.
"Россия может принять ответные меры", — предупредила она.
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По словам Урбен, для ЕС это может означать дальнейшую дестабилизацию финансовых рынков.
"Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она вела переговоры с Россией, и некоторые варианты мира будут сопряжены с рисками. <…> Замороженные активы России могут стать элементом переговоров", — добавила она.
В конце декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о возможном использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Она назвала диалог об урегулировании украинского конфликта важным, но добавила, что сейчас все внимание нужно уделять поддержке Киева, а также призвала страны ЕС увеличить инвестиции в оборону.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона ответит на незаконную конфискацию активов, подчеркивая, что Москва также может не вернуть имеющиеся в России средства западных держателей.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаДональд ТрампКайя КалласСергей ЛавровEuroclearЕвросоюз
 
 
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