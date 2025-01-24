https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html

Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России

Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:26:00+03:00

2025-01-24T13:26:00+03:00

2025-01-24T13:26:00+03:00

в мире

россия

москва

сша

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995283947_0:679:2434:2048_1920x0_80_0_0_5b2fa813661c227c03a1392016e7add8.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования", — говорится в материале.Эксперт указал, что у Трампа было преимущество перед тем, как он пришел к власти, поскольку политик понимал, что пытаться навредить России и ее руководству, как это делал бывший американский лидер Джо Байден, было глупо и непродуктивно. Теперь новый президент США рискует остаться без преимущества, делая те же ошибки, что и Байден, подчеркнул Брайен.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

https://ria.ru/20250124/conversation-1995286182.html

https://ria.ru/20250124/wsj-1995277803.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша