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Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025
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13:26 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html
Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России
Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:26:00+03:00
2025-01-24T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования", — говорится в материале.Эксперт указал, что у Трампа было преимущество перед тем, как он пришел к власти, поскольку политик понимал, что пытаться навредить России и ее руководству, как это делал бывший американский лидер Джо Байден, было глупо и непродуктивно. Теперь новый президент США рискует остаться без преимущества, делая те же ошибки, что и Байден, подчеркнул Брайен.Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
Трамп получил предупреждение из-за угроз в адрес России

Брайен: угрозы Трампа подорвут доверие России к нему перед переговорами

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России подорвут доверие Москвы к нему перед переговорами, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования", — говорится в материале.
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Эксперт указал, что у Трампа было преимущество перед тем, как он пришел к власти, поскольку политик понимал, что пытаться навредить России и ее руководству, как это делал бывший американский лидер Джо Байден, было глупо и непродуктивно.
Теперь новый президент США рискует остаться без преимущества, делая те же ошибки, что и Байден, подчеркнул Брайен.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
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В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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