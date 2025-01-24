https://ria.ru/20250124/postavki-1994849594.html

"Такого у ВСУ еще не было". Что Германия решила пожертвовать Киеву

"Такого у ВСУ еще не было". Что Германия решила пожертвовать Киеву - РИА Новости, 24.01.2025

"Такого у ВСУ еще не было". Что Германия решила пожертвовать Киеву

Берлин планирует поставить ВСУ самую cовременную технику, которая еще не поступила на вооружение бундесвера. В частности, речь идет о новейших... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:00:00+03:00

2025-01-24T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

украина

анналена бербок

олаф шольц

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Берлин планирует поставить ВСУ самую cовременную технику, которая еще не поступила на вооружение бундесвера. В частности, речь идет о новейших бронетранспортерах RCT 30 и САУ RCH 155. О том, на что способны эти машины, — в материале РИА Новости.Еще одна САУСамоходная гаубица RCH 155 действительно одна из самых новых в своем классе. В серийное производство поступила только в 2022-м. Сама по себе САУ представляет собой развитие идей PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) — гусеничной самоходки с таким же орудием L52 калибра 155 миллиметров, но уступающей более современному аналогу в маневренности и компактности.Экипаж PzH 2000 — пять человек, RCH 155 обходится двумя. Это выгодно отличает детище немецкого концерна KDNS от французского аналога — САУ CAESAR, для управления которой нужны четыре-пять человек. Скорострельность у обеих машин одинаковая — до восьми выстрелов в минуту. Схожие характеристики с аналогом и по боекомплекту. Шестиколесный "Цезарь" перевозит всего 18 снарядов, зато восьмиколесная версия ничем не уступает немецкой — 30 снарядов.Как утверждают в KDNS, гаубица может поражать цели на расстоянии до 54 километров, и этот показатель тоже на уровне лучших образцов западной техники, которую ВСУ уже получили.Помимо этого, в концерне заявляют, что САУ способна вести огонь в движении, а также оснащена функцией hunter-killer, которая позволяет командиру (во время ведения огня прямой наводкой) прицеливаться независимо от наводчика — не ждать, пока тот закончит стрельбу по предыдущей цели. Пушка после выстрела автоматически наведется на выбранный объект.Еще одно преимущество RCH перед аналогами — скорость. В KDNS сообщили, что по шоссе она способна двигаться со скоростью в 100 километров в час, что довольно внушительно для машины весом в 40 тонн. Даже более легкие "Цезари" ей уступают.Один из ключевых параметров, по которым RCH 155 превосходит конкурентов, — защищенность. Ее обеспечивает шасси, взятое от боевой бронированной машины Boxer. Также САУ может оснащаться боевой станцией FLW 100, оберегающей машину от пехоты и легкобронированной техники противника. Однако в нынешнем конфликте смысла от нее немного — из-за обилия дронов и активной контрбатарейной борьбы артиллерия используется на предельных дистанциях, и ей редко приходится самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.Всего Берлин намерен отправить Киеву 54 САУ RCH 155. На прошлой неделе в Германии состоялась торжественная передача первого образца. Однако, как выяснилось, он и шесть других таких же машин останутся в ФРГ — там на них будут обучать украинские экипажи.Но реальная эффективность гаубицы пока не вполне понятна. Как отмечает украинское издание "Фокус", орудие только входит в серийное производство, так что к долговечности и надежности есть вопросы. Также вызывает опасения управляемость при экипаже всего в два человека. Еще одна потенциальная проблема — отсутствие гидравлических опор. Это позволяет упростить и облегчить конструкцию, но вынуждает жертвовать стабильностью при стрельбе. При этом поставки всех 54 единиц RCH 155 планируют завершить до 2028 года.Компромиссное решениеЕще одной новинкой, передачу которой анонсировали в Германии, стали девять БМП Boxer RCT 30, также известные как PuBo и обозначенные в сообщении немецкого правительства как AiTO30 FDC. Они используют те же шасси, что и RCH 155, но существенно отличаются вооружением. Вместо 155-миллиметрового орудия здесь расположено десантное отделение и 30-миллиметровая автоматическая пушка, способная вести огонь на ходу. Помимо этого, БМП оснащена противотанковым комплексом Spike LR2. По сравнению с первой версией он стал легче — масса с 44 килограммов снизилась до 25, а дальность выросла до 5,5 километра. Управляет машиной экипаж из трех человек, еще шестерых солдат вмещает десантное отделение.По сути, RCT 30 представляет собой сочетание башни от БМП Puma с шасси Boxer — отсюда и прозвище PuBo. Дело в том, что сама "Пума" стала для бундесвера настоящей головной болью. Изначально она рассматривалась как замена устаревшим БМП Marder. Однако машину критиковали сразу после появления первых образцов из-за слишком большой массы, которая доходит до 43,5 тонны в наиболее бронированной комплектации, что сопоставимо, к примеру, с российскими основными боевыми танками. И все это — при кратно уступающей огневой мощи.Помимо этого, машина оказалась чересчур дорогой. По данным немецких СМИ, ее стоимость — около 17 миллионов евро за штуку.Более того, после поступления в войска первых машин выяснилось, что они крайне ненадежны — подводила электроника, хотя на технологичность "Пумы" делалась особая ставка. Плохо себя проявила и башня: в некоторых случаях после полутора часов работы она попросту переставала двигаться. По данным командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, чье письмо попало в немецкую прессу, никаким чрезмерным нагрузкам машины не подвергались.На этом фоне RCT 30 представляется более удачным компромиссом — колесное шасси облегчит и удешевит машину, но и "самой лучшей БМП", которой призвана была стать Puma, не сделает. При этом, как сообщает американское издание Army Recognition, выигрыш по массе оказался незначительным — RCT 30 всего на шесть тонн легче "Пумы".Также в статье отмечается, что, вероятнее всего, эта техника будет работать в связке с RCH 155, чтобы защищать их от дронов, которые стали настоящей угрозой для ВСУ: сообщалось о нескольких случаях поражения САУ западного образца дронами "Ланцет", в том числе французских CAESAR и польских AHS Krab. Однако нельзя исключать, что немецкая техника все же доберется и до передовой. При этом девять единиц вряд ли способны радикально усилить украинскую армию.Помощь заканчивается?Помимо этого, в очередной пакет помощи, о котором немецкое правительство объявило в середине января, вошли:Вместе с тем в немецком правительстве, которому вскоре предстоят новые выборы, нет единства в отношении поддержки Украины. На днях между министрами коалиции разгорелся скандал — глава МИД Германии Анналена Бербок покинула заседание после того, как канцлер Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи, куда должны были войти комплексы ПВО IRIS-T, боеприпасы для Patriot, десять гаубиц и снаряды. Общая стоимость поставок оценивалась в три миллиарда евро. До этого немецкая пресса писала, что за передачу техники ВСУ вместе с Бербок также выступает министр обороны Борис Писториус. Однако Шольц утверждал, что не хочет отправлять оружие на Украину до выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля. По его словам, на нужды Киева в бюджете ФРГ и так заложены четыре миллиарда евро на 2025 год.На фоне прихода к власти Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что планирует переложить бремя поддержки ВСУ на Европу, судьба поставок вооружений на Украину остается туманной. А в случае с Германией будущее помощи Киеву, в том числе описанной выше, во многом зависит от результатов выборов.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

германия, украина, анналена бербок, олаф шольц, вооруженные силы украины