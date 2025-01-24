https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:09:00+03:00

2025-01-24T13:09:00+03:00

2025-01-24T13:10:00+03:00

москва

самарская область

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мегафон

whatsapp inc.

санкции в отношении россии

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". Больше четверти жалоб поступает из Москвы. Также на работу мессенджера жалуются россияне из Самарской Области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края. Ранее в пятницу пользователи Рунета стали сообщать и о плохой работе Telegram. Так, согласно "Сбой.рф", на 13.00 мск насчитывается 3,4 тысячи жалоб. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал сбой на сетях связи "Мегафона". В ведомстве заявили РИА Новости о его устранении в кратчайшие сроки. В самом "Мегафоне" сообщили агентству, что сеть оператора работает в штатном режиме. Тогда же Роскомнадзор добавил, что сбоев на сетях других операторов связи ведомство не фиксирует.

https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, самарская область, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, whatsapp inc., санкции в отношении россии, происшествия