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В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025
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13:09 24.01.2025 (обновлено: 13:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2025
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2025-01-24T13:10:00+03:00
москва
самарская область
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мегафон
whatsapp inc.
санкции в отношении россии
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". Больше четверти жалоб поступает из Москвы. Также на работу мессенджера жалуются россияне из Самарской Области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края. Ранее в пятницу пользователи Рунета стали сообщать и о плохой работе Telegram. Так, согласно "Сбой.рф", на 13.00 мск насчитывается 3,4 тысячи жалоб. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал сбой на сетях связи "Мегафона". В ведомстве заявили РИА Новости о его устранении в кратчайшие сроки. В самом "Мегафоне" сообщили агентству, что сеть оператора работает в штатном режиме. Тогда же Роскомнадзор добавил, что сбоев на сетях других операторов связи ведомство не фиксирует.
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москва, самарская область, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, whatsapp inc., санкции в отношении россии, происшествия
Москва, Самарская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мегафон, WhatsApp Inc., Санкции в отношении России, Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф".
Больше четверти жалоб поступает из Москвы. Также на работу мессенджера жалуются россияне из Самарской Области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края.
Ранее в пятницу пользователи Рунета стали сообщать и о плохой работе Telegram. Так, согласно "Сбой.рф", на 13.00 мск насчитывается 3,4 тысячи жалоб.
Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал сбой на сетях связи "Мегафона". В ведомстве заявили РИА Новости о его устранении в кратчайшие сроки. В самом "Мегафоне" сообщили агентству, что сеть оператора работает в штатном режиме.
Тогда же Роскомнадзор добавил, что сбоев на сетях других операторов связи ведомство не фиксирует.
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МоскваСамарская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МегафонWhatsApp Inc.Санкции в отношении РоссииПроисшествия
 
 
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