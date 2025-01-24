https://ria.ru/20250124/polzovateli-1995312379.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:09:00+03:00
2025-01-24T13:09:00+03:00
2025-01-24T13:10:00+03:00
москва
самарская область
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мегафон
whatsapp inc.
санкции в отношении россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:221:3072:1948_1920x0_80_0_0_ce9b45ad3724f355c8f91e3de35aa6fe.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи WhatsApp сообщают о плохой работе мессенджера, насчитывается более 2 тысяч жалоб, свидетельствуют данные детектора "Сбой.рф". Больше четверти жалоб поступает из Москвы. Также на работу мессенджера жалуются россияне из Самарской Области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей и Краснодарского края. Ранее в пятницу пользователи Рунета стали сообщать и о плохой работе Telegram. Так, согласно "Сбой.рф", на 13.00 мск насчитывается 3,4 тысячи жалоб. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал сбой на сетях связи "Мегафона". В ведомстве заявили РИА Новости о его устранении в кратчайшие сроки. В самом "Мегафоне" сообщили агентству, что сеть оператора работает в штатном режиме. Тогда же Роскомнадзор добавил, что сбоев на сетях других операторов связи ведомство не фиксирует.
https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html
москва
самарская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923211643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2889549aec3ed08596cde07089803ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, самарская область, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мегафон, whatsapp inc., санкции в отношении россии, происшествия
Москва, Самарская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Мегафон, WhatsApp Inc., Санкции в отношении России, Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp пожаловались на плохую работу мессенджера