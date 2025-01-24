https://ria.ru/20250124/podmoskove-1995292914.html
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев - РИА Новости, 24.01.2025
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев
Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:21:00+03:00
2025-01-24T12:21:00+03:00
2025-01-24T12:21:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169131_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_13f524b03686aae0b0288e308ddd2fdd.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По его словам, детский сад на 560 мест строится в Люберцах, на 280 мест - в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе, на 320 мест - в микрорайоне Новогорск-Планерная и на 300 мест - в квартале Ивакино в Химках. Еще детские сады откроются в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.
https://ria.ru/20250123/narusheniya-1995196068.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169131_164:0:1121:718_1920x0_80_0_0_89cb2465ef4efb579ab9431262b0b032.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев
В Московской области планируют открыть 25 новых детских садов в 2025 году
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале.
По его словам, детский сад на 560 мест строится в Люберцах, на 280 мест - в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе, на 320 мест - в микрорайоне Новогорск-Планерная и на 300 мест - в квартале Ивакино в Химках.
Еще детские сады откроются в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.