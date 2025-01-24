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В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев - РИА Новости, 24.01.2025
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Новости Подмосковья
 
12:21 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/podmoskove-1995292914.html
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев - РИА Новости, 24.01.2025
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев
Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:21:00+03:00
2025-01-24T12:21:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По его словам, детский сад на 560 мест строится в Люберцах, на 280 мест - в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе, на 320 мест - в микрорайоне Новогорск-Планерная и на 300 мест - в квартале Ивакино в Химках. Еще детские сады откроются в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.
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Новости Подмосковья
В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев

В Московской области планируют открыть 25 новых детских садов в 2025 году

© Правительство Московской областиАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Правительство Московской области
Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале.
По его словам, детский сад на 560 мест строится в Люберцах, на 280 мест - в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе, на 320 мест - в микрорайоне Новогорск-Планерная и на 300 мест - в квартале Ивакино в Химках.
Еще детские сады откроются в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.
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