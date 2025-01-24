https://ria.ru/20250124/podmoskove-1995292914.html

В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев

В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев - РИА Новости, 24.01.2025

В Подмосковье откроют 25 новых детских садов в 2025 году, заявил Воробьев

Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:21:00+03:00

2025-01-24T12:21:00+03:00

2025-01-24T12:21:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Планируется открыть 25 новых детских садов в Подмосковье в 2025 году, они будут построены в Люберцах, Химках, Мытищах, Щелково и других городских округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В этом году сдадим 25 новых детских садов. Для нас это направление остается одним из приоритетных. Подмосковье ежегодно растет на 70-90 тысяч человек, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жить в Московской области было еще комфортнее", - отметил Воробьёв в своем Telegram-канале. По его словам, детский сад на 560 мест строится в Люберцах, на 280 мест - в деревне Зубачево Поле в Сергиево-Посадском округе, на 320 мест - в микрорайоне Новогорск-Планерная и на 300 мест - в квартале Ивакино в Химках. Еще детские сады откроются в Истре, Лобне, Котельниках, Раменском, Коломне, Одинцовском округе и Подольске.

https://ria.ru/20250123/narusheniya-1995196068.html

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