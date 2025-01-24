Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили бойцов ВСУ
Подготовка украинских солдат в Великобритании. Кадр видео
Подготовка украинских солдат в Великобритании. Кадр видео
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ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Сбежавший украинский военнослужащий передал в распоряжение РИА Новости видео с военной базы в Великобритании, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима к нападению на Курскую область.
Подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания).
"На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы…" - рассказал РИА Новости сбежавший военнослужащий Валерий Федорович С.
На переданных в распоряжение агентства кадрах запечатлен первый этаж британских казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях казарм находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Некоторые украинские десантники курят непосредственно в помещениях. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.