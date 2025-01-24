Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 24.01.2025 (обновлено: 11:06 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/podgotovka-1995249373.html
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ
Сбежавший украинский военнослужащий передал в распоряжение РИА Новости видео с военной базы в Великобритании, где местные инструкторы готовили солдат киевского... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:14:00+03:00
2025-01-24T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
великобритания
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995278949_180:102:1269:715_1920x0_80_0_0_e64a4c5d61d347285926fb93e8dcbe34.jpg
ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Сбежавший украинский военнослужащий передал в распоряжение РИА Новости видео с военной базы в Великобритании, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима к нападению на Курскую область. Подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания). "На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы…" - рассказал РИА Новости сбежавший военнослужащий Валерий Федорович С. На переданных в распоряжение агентства кадрах запечатлен первый этаж британских казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях казарм находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Некоторые украинские десантники курят непосредственно в помещениях. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно. Военный, сбежавший в Россию в начале 2025 года, был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250124/plennyy-1995248914.html
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
https://ria.ru/20250121/plennyy-1994746699.html
россия
курская область
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995278949_343:107:1153:715_1920x0_80_0_0_f6d9fea4fa674eb5c500de12b9683fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, великобритания, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Великобритания, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили ВСУ

Опубликованы кадры видео с британской военной базы, где готовили бойцов ВСУ

Подготовка украинских солдат в Великобритании. Кадр видео
Подготовка украинских солдат в Великобритании. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Подготовка украинских солдат в Великобритании. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Сбежавший украинский военнослужащий передал в распоряжение РИА Новости видео с военной базы в Великобритании, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима к нападению на Курскую область.
Подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу, заявил перебежчик
07:05
"На этих кадрах видны наши жилые помещения на военной базе около городка Даунхолм. Это, так сказать, казармы…" - рассказал РИА Новости сбежавший военнослужащий Валерий Федорович С.
На переданных в распоряжение агентства кадрах запечатлен первый этаж британских казарм, где была расквартирована часть Валерия. В полупустых помещениях казарм находятся украинские военные, их оружие и личные вещи. Некоторые украинские десантники курят непосредственно в помещениях. Кроме того, на кадры попало стрельбище и занятия по стрелковой подготовке, упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.
Пленный: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских военных на свои базы для обучения - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил пленный
Вчера, 07:15
Военный, сбежавший в Россию в начале 2025 года, был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Пленный заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию
21 января, 09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеликобританияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала