https://ria.ru/20250124/peskov-1995300611.html

Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле

Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2025

Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле

Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию, так как для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:42:00+03:00

2025-01-24T12:42:00+03:00

2025-01-24T12:49:00+03:00

россия

владимир зеленский

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию, так как для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией."Здесь уместно, наверное, сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки, и, наверное, уместно использовать все-таки слово "урегулирование", потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры перевести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, получали ли в Кремле сигналы из Киева по этому поводу и может ли возобновиться работа контактной группы по мирному урегулированию ситуации.

https://ria.ru/20250124/gosduma-1995256144.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, украина, в мире, дмитрий песков