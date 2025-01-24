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Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2025
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12:42 24.01.2025 (обновлено: 12:49 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/peskov-1995300611.html
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.01.2025
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле
Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию, так как для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:42:00+03:00
2025-01-24T12:49:00+03:00
россия
владимир зеленский
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию, так как для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией."Здесь уместно, наверное, сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки, и, наверное, уместно использовать все-таки слово "урегулирование", потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры перевести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, получали ли в Кремле сигналы из Киева по этому поводу и может ли возобновиться работа контактной группы по мирному урегулированию ситуации.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995256144.html
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россия, владимир зеленский, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией, заявили в Кремле

Песков: Зеленский не готов к урегулированию, он сам себе запретил переговоры

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию, так как для этого необходимо провести переговоры, а он их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.
"Здесь уместно, наверное, сказать одно: Зеленский не может быть готов к заключению сделки, и, наверное, уместно использовать все-таки слово "урегулирование", потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры перевести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, получали ли в Кремле сигналы из Киева по этому поводу и может ли возобновиться работа контактной группы по мирному урегулированию ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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