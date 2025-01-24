https://ria.ru/20250124/peregovory-1995365562.html

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров заявил об отсутствии готовности Запада к мирным переговорам

Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на их готовность к мирным переговорам, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:53:00+03:00

2025-01-24T16:53:00+03:00

2025-01-24T17:06:00+03:00

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на их готовность к мирным переговорам, заявил МИД РФ."Несмотря на всё громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается. Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лавров."Наш подход к урегулированию остается неизменным - мы готовы к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250124/lavrov-1995368864.html

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москва, сергей лавров, в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины