https://ria.ru/20250124/ovchinskiy-1995207440.html
Овчинский: в Кунцеве снесут недостроенный ФОК
Овчинский: в Кунцеве снесут недостроенный ФОК - РИА Новости, 24.01.2025
Овчинский: в Кунцеве снесут недостроенный ФОК
На Истринской улице на западе Москвы снесут физкультурно-оздоровительный комплекс – долгострой, возведение которого прекратили в 2007 году, сообщил министр... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:10:00+03:00
2025-01-24T10:10:00+03:00
2025-01-24T10:10:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Истринской улице на западе Москвы снесут физкультурно-оздоровительный комплекс – долгострой, возведение которого прекратили в 2007 году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Четырехэтажный физкультурный комплекс по адресу: Истринская улица, владения 2–8, корпус 9, планировали возвести в рамках комплексной реконструкции квартала №21 в районе Кунцево, однако стройку завершить не смогли – в 2007 году работы прекратились на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа, рассказал он."Объект взяла в работу оперативная группа по ликвидации долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате приняли решение о сносе здания. Сейчас завершается оформление необходимых правоустанавливающих документов, ведется подготовка технического задания на демонтаж. После этого будет объявлен конкурс по выбору исполнителя работ. Начать снос недостроенного ФОКа планируют в первом квартале 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.С 2011 года, когда была создана оперативная группа по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили. В 2024 году из списка столичных долгостроев исключили 28 объектов. За этот период 15 из них сдали в эксплуатацию, на семи площадках возобновили работы, шесть демонтировали.
https://ria.ru/20250123/ovchinskiy-1995043195.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Кунцеве снесут недостроенный ФОК
Овчинский: в Кунцеве снесут здание недостроенного ФОКа
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Истринской улице на западе Москвы снесут физкультурно-оздоровительный комплекс – долгострой, возведение которого прекратили в 2007 году, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Четырехэтажный физкультурный комплекс по адресу: Истринская улица, владения 2–8, корпус 9, планировали возвести в рамках комплексной реконструкции квартала №21 в районе Кунцево, однако стройку завершить не смогли – в 2007 году работы прекратились на стадии монтажа железобетонных конструкций на уровне третьего этажа, рассказал он.
"Объект взяла в работу оперативная группа по ликвидации долгостроя, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В результате приняли решение о сносе здания. Сейчас завершается оформление необходимых правоустанавливающих документов, ведется подготовка технического задания на демонтаж. После этого будет объявлен конкурс по выбору исполнителя работ. Начать снос недостроенного ФОКа планируют в первом квартале 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
С 2011 года, когда была создана оперативная группа по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили. В 2024 году из списка столичных долгостроев исключили 28 объектов. За этот период 15 из них сдали в эксплуатацию, на семи площадках возобновили работы, шесть демонтировали.