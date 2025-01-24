https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:25:00+03:00
2025-01-24T02:25:00+03:00
2025-01-24T02:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 22.28 мск четверга, ее отменили спустя 2 часа 50 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в Telegram-канале. Губернатор добавил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории региона.
https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Артамонов: в Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников