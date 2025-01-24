https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html

В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников

В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:25:00+03:00

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2025-01-24T02:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 22.28 мск четверга, ее отменили спустя 2 часа 50 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в Telegram-канале. Губернатор добавил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории региона.

https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов