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В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/opasnost-1995238003.html
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:25:00+03:00
2025-01-24T02:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 22.28 мск четверга, ее отменили спустя 2 часа 50 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в Telegram-канале. Губернатор добавил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории региона.
https://ria.ru/20250124/bespilotnik-1995235994.html
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников

Артамонов: в Липецкой области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНазвание города в Нижнем парке в Липецке
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Название города в Нижнем парке в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 22.28 мск четверга, ее отменили спустя 2 часа 50 минут.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - написал Артамонов в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что желтый уровень "Воздушная опасность" сохраняется на всей территории региона.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Подмосковье отразили атаку беспилотников
01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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