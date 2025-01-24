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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/oblomki-1995269297.html
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников
Обломки БПЛА в Воронежской области повредили частный дом и теплицу, также при атаке украинских беспилотников на регион были побиты стекла трёх многоквартирных... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:19:00+03:00
2025-01-24T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в Воронежской области повредили частный дом и теплицу, также при атаке украинских беспилотников на регион были побиты стекла трёх многоквартирных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. "По уточнённым данным, в результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трёх многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу", — написал Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что власти и оперативные службы работают на месте происшествия, и пообещал помочь жителям с восстановлением. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 121 украинского беспилотника над территорией России за ночь, включая трех - в Воронежской области.
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html
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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Гусев: при атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали четыре дома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в Воронежской области повредили частный дом и теплицу, также при атаке украинских беспилотников на регион были побиты стекла трёх многоквартирных домов, сообщил губернатор Александр Гусев.
"По уточнённым данным, в результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трёх многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу", — написал Гусев в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что власти и оперативные службы работают на месте происшествия, и пообещал помочь жителям с восстановлением.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 121 украинского беспилотника над территорией России за ночь, включая трех - в Воронежской области.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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