https://ria.ru/20250124/oblomki-1995269297.html

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 24.01.2025

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Обломки БПЛА в Воронежской области повредили частный дом и теплицу, также при атаке украинских беспилотников на регион были побиты стекла трёх многоквартирных... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:19:00+03:00

2025-01-24T10:19:00+03:00

2025-01-24T10:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА в Воронежской области повредили частный дом и теплицу, также при атаке украинских беспилотников на регион были побиты стекла трёх многоквартирных домов, сообщил губернатор Александр Гусев. "По уточнённым данным, в результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трёх многоквартирных домов. Также упавшие обломки сбитого БПЛА незначительно повредили частный дом и теплицу", — написал Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что власти и оперативные службы работают на месте происшествия, и пообещал помочь жителям с восстановлением. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 121 украинского беспилотника над территорией России за ночь, включая трех - в Воронежской области.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html

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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор)