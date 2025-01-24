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Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной - РИА Новости, 24.01.2025
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16:54 24.01.2025 (обновлено: 17:27 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/nato-1995365929.html
Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной
Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной
Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом, заявил МИД РФ."В 2024 году НАТО продолжала свою конфронтационную политику по отношению к нашей стране... Североатлантический альянс в непрерывном режиме наращивал размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводил учения с отработкой действий против нашей страны, развивал логистическую инфраструктуру для быстрого перемещения военнослужащих и военной техники", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.В министерстве отметили, что ключевое место в конфронтации с Россией альянс отводит Украине."Идет постоянная накачка киевского режима дальнобойными системами вооружений, реальное управление которыми осуществляют западные специалисты. Альянс передает ВСУ разведданные, обеспечивает украинцев полетными заданиями для ракет, которые они направляют в нашу сторону. Создает структуры для поддержки и обучения ВСУ. При этом натовское руководство продолжает утверждать, что подобные действия якобы не делают альянс "участником конфликта". Такая лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к постоянному повышению градуса эскалации и обострению обстановки на европейском континенте, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html
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в мире, россия, нато, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Вооруженные силы Украины
Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной

Лавров заявил, что политика НАТО повышает эскалацию между альянсом и Россией

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом, заявил МИД РФ.
"В 2024 году НАТО продолжала свою конфронтационную политику по отношению к нашей стране... Североатлантический альянс в непрерывном режиме наращивал размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводил учения с отработкой действий против нашей страны, развивал логистическую инфраструктуру для быстрого перемещения военнослужащих и военной техники", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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В министерстве отметили, что ключевое место в конфронтации с Россией альянс отводит Украине.
"Идет постоянная накачка киевского режима дальнобойными системами вооружений, реальное управление которыми осуществляют западные специалисты. Альянс передает ВСУ разведданные, обеспечивает украинцев полетными заданиями для ракет, которые они направляют в нашу сторону. Создает структуры для поддержки и обучения ВСУ. При этом натовское руководство продолжает утверждать, что подобные действия якобы не делают альянс "участником конфликта". Такая лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к постоянному повышению градуса эскалации и обострению обстановки на европейском континенте, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом", - отметили в министерстве.
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