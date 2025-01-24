https://ria.ru/20250124/nato-1995365929.html

Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной

Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной

Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:54:00+03:00

2025-01-24T16:54:00+03:00

2025-01-24T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом, заявил МИД РФ."В 2024 году НАТО продолжала свою конфронтационную политику по отношению к нашей стране... Североатлантический альянс в непрерывном режиме наращивал размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводил учения с отработкой действий против нашей страны, развивал логистическую инфраструктуру для быстрого перемещения военнослужащих и военной техники", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.В министерстве отметили, что ключевое место в конфронтации с Россией альянс отводит Украине."Идет постоянная накачка киевского режима дальнобойными системами вооружений, реальное управление которыми осуществляют западные специалисты. Альянс передает ВСУ разведданные, обеспечивает украинцев полетными заданиями для ракет, которые они направляют в нашу сторону. Создает структуры для поддержки и обучения ВСУ. При этом натовское руководство продолжает утверждать, что подобные действия якобы не делают альянс "участником конфликта". Такая лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к постоянному повышению градуса эскалации и обострению обстановки на европейском континенте, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html

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в мире, россия, нато, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины