https://ria.ru/20250124/mtsh-1995348594.html

Новый курс по реверс-инжинирингу для промышленников запустили МТШ

Новый курс по реверс-инжинирингу для промышленников запустили МТШ - РИА Новости, 24.01.2025

Новый курс по реверс-инжинирингу для промышленников запустили МТШ

Московская техническая школа" (МТШ) и МИСИС запустили курс "Технологии реверсивного инжиниринга: теория и практика", благодаря которому можно расширить... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:00:00+03:00

2025-01-24T16:00:00+03:00

2025-01-24T16:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) и МИСИС запустили курс "Технологии реверсивного инжиниринга: теория и практика", благодаря которому можно расширить компетенции в области 3D-сканирования, создания цифровых моделей, обработки и анализа данных, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Реверс-инжиниринг позволяет анализировать различную продукцию для ее воссоздания, выявления сильных и слабых стороны, что открывает новые горизонты для усовершенствования и создания уникальных решений. Разработанный в "Московской технической школе" курс поможет инженерам освоить методы и инструменты реверсивного инжиниринга для анализа, модификации изделий при помощи специального оборудования, а также разработки ПО", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Курс длится 34 академических часа, в течение которых можно изучить современные методы 3D-сканирования, работу со специализированным ПО, а также выполнить практических заданий для применения полученных знаний на практике.По словам проректора по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадима Петрова, реверс-инжиниринг, НИОКР в промышленной робототехнике, разработка решений для автоматизации технических процессов — направления, которые будут активно поддерживаться государством в ближайшие годы."К 2030 году планируется увеличить парк промышленных роботов в России до ста тысяч единиц. Напомню, что "Станкостроение и робототехника" – это один из двенадцати прорывных мегапроектов, которые сформированы правительством для наращивания промышленного потенциала России", – цитирует пресс-служба слова Петрова.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту "Московская техническая школа" редким производственным специальностям обучились более 4 тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек. Образовательная инфраструктура "Московской технической школы" постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано свыше 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.

https://ria.ru/20250124/mosprom-1995260127.html

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москва, анатолий гарбузов