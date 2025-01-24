https://ria.ru/20250124/mosprom-1995260127.html
Ликсутов: "Моспром" организует участие экспортеров в 30 зарубежных событиях
Ликсутов: "Моспром" организует участие экспортеров в 30 зарубежных событиях - РИА Новости, 24.01.2025
Ликсутов: "Моспром" организует участие экспортеров в 30 зарубежных событиях
В 2025 году центр "Моспром" организует 25 международных бизнес-миссий для промышленных компаний столицы, а также обеспечит участие экспортеров в пяти... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:00:00+03:00
2025-01-24T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В 2025 году центр "Моспром" организует 25 международных бизнес-миссий для промышленных компаний столицы, а также обеспечит участие экспортеров в пяти международных выставках, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что в программе значатся выездные мероприятия и онлайн-встречи, в ходе которых производители смогут провести переговоры с зарубежными партнерами."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке экспортно ориентированных предприятий при выходе на зарубежные рынки. Основной фокус направлен на увеличение объема поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного сектора в дружественные страны. Московские производители представят свои изделия на международных выставках в Китае, Саудовской Аравии, Узбекистане и Азербайджане", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра также уточнил, что столичные производители проведут переговоры с потенциальными закупщиками и дистрибуторами из Мексики, ОАЭ, Ирана, Кувейта, Иордании, Турции, Таиланда, Вьетнама, Индии, Монголии, а также стран Африки и СНГ.Отмечается, что для большей узнаваемости и расширения присутствия столичных товаров на зарубежных рынках в 2019 году создали центр "Моспром". Одной из наиболее эффективных мер поддержки центра является байерская программа, благодаря которой компании принимают участие в международных профильных выставках и бизнес-миссиях, где проводятся b2b и b2g переговоры с потенциальными покупателями московской продукции за рубежом. Для столичных промышленных компаний это возможность расширить географию и номенклатуру поставок, найти новых партнеров и клиентов, а также привлечь инвестиции."Специалисты центра "Моспром" сопровождают столичных промышленников на всех этапах их внешнеэкономической деятельности. За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также стран СНГ", — сказал министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки, напомнили в пресс-службе. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.Ранее Ликсутов сообщил, что Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые занимаются обеспечением высокого комфорта эксплуатации.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: "Моспром" организует участие экспортеров в 30 зарубежных событиях
Ликсутов: "Моспром" поможет экспортерам с участием в 30 событиях за рубежом
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В 2025 году центр "Моспром" организует 25 международных бизнес-миссий для промышленных компаний столицы, а также обеспечит участие экспортеров в пяти международных выставках, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что в программе значатся выездные мероприятия и онлайн-встречи, в ходе которых производители смогут провести переговоры с зарубежными партнерами.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке экспортно ориентированных предприятий при выходе на зарубежные рынки. Основной фокус направлен на увеличение объема поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного сектора в дружественные страны. Московские производители представят свои изделия на международных выставках в Китае, Саудовской Аравии, Узбекистане и Азербайджане", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра также уточнил, что столичные производители проведут переговоры с потенциальными закупщиками и дистрибуторами из Мексики, ОАЭ, Ирана, Кувейта, Иордании, Турции, Таиланда, Вьетнама, Индии, Монголии, а также стран Африки и СНГ.
Отмечается, что для большей узнаваемости и расширения присутствия столичных товаров на зарубежных рынках в 2019 году создали центр "Моспром". Одной из наиболее эффективных мер поддержки центра является байерская программа, благодаря которой компании принимают участие в международных профильных выставках и бизнес-миссиях, где проводятся b2b и b2g переговоры с потенциальными покупателями московской продукции за рубежом. Для столичных промышленных компаний это возможность расширить географию и номенклатуру поставок, найти новых партнеров и клиентов, а также привлечь инвестиции.
"Специалисты центра "Моспром" сопровождают столичных промышленников на всех этапах их внешнеэкономической деятельности. За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции смогли переориентировать свои экспортные потоки и найти новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также стран СНГ", — сказал министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки, напомнили в пресс-службе. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
Ранее Ликсутов сообщил, что Карачаровский механический завод выпустил опытные образцы безредукторных лебедок – подъемных механизмов для вертикального транспорта, которые занимаются обеспечением высокого комфорта эксплуатации.