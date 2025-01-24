https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html

В Молдавии удивились терпению "Газпрома" в вопросах поставок газа

В Молдавии удивились терпению "Газпрома" в вопросах поставок газа - РИА Новости, 24.01.2025

В Молдавии удивились терпению "Газпрома" в вопросах поставок газа

Любая западная компания на месте "Газпрома" сразу прекратила бы поставки газа Молдавии в случае появления долга, считает бывший вице-премьер республики... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:51:00+03:00

2025-01-24T15:51:00+03:00

2025-01-24T15:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Любая западная компания на месте "Газпрома" сразу прекратила бы поставки газа Молдавии в случае появления долга, считает бывший вице-премьер республики Александр Муравский. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. "Все эти декларации (президента Молдавии Майи) Санду и Ко об отсутствии долга, опирающиеся на результаты так называемого международного аудита, есть просто вранье. Долг есть… Будь на их месте любая другая западная компания, думаю, долга бы не было. Там механизм работает просто: не заплатил - поставки прекращаются", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, отношения же Молдавии с "Газпромом" строились на фундаменте отношений бывших членов одной семьи - СССР. "Нам было трудно, мы не могли платить, упрашивали "Газпром" войти в положение. "Газпром" входил в положение, отодвигал оплату, продолжал поставки, менял условия, искал механизмы реструктуризации. Мы же пользовались ситуацией и откладывали возврат долга", - пояснил он. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250120/gazprom-1994639165.html

https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html

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