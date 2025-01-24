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На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска - РИА Новости, 24.01.2025
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11:17 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mobilizovannyy-1995281829.html
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска - РИА Новости, 24.01.2025
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска
Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:17:00+03:00
2025-01-24T11:17:00+03:00
происшествия
челябинская область
магнитогорск
донецкая народная республика
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. По данным суда, не имея уважительных причин, рядовой не прибыл 25 апреля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике. Все это время он проживал в различных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года. "Магнитогорским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении рядового, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240426/prigovor-1942400090.html
челябинская область
магнитогорск
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происшествия, челябинская область, магнитогорск, донецкая народная республика
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Донецкая Народная Республика
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска

На Урале мобилизованный не вернулся в часть после отпуска и получил шесть лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
По данным суда, не имея уважительных причин, рядовой не прибыл 25 апреля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике. Все это время он проживал в различных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года.
"Магнитогорским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении рядового, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьМагнитогорскДонецкая Народная Республика
 
 
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