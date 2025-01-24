https://ria.ru/20250124/mobilizovannyy-1995281829.html

На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска

На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска - РИА Новости, 24.01.2025

На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска

Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:17:00+03:00

2025-01-24T11:17:00+03:00

2025-01-24T11:17:00+03:00

происшествия

челябинская область

магнитогорск

донецкая народная республика

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. По данным суда, не имея уважительных причин, рядовой не прибыл 25 апреля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике. Все это время он проживал в различных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года. "Магнитогорским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении рядового, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240426/prigovor-1942400090.html

челябинская область

магнитогорск

донецкая народная республика

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происшествия, челябинская область, магнитогорск, донецкая народная республика