https://ria.ru/20250124/mobilizovannyy-1995281829.html
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска - РИА Новости, 24.01.2025
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска
Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:17:00+03:00
2025-01-24T11:17:00+03:00
2025-01-24T11:17:00+03:00
происшествия
челябинская область
магнитогорск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации рядовой, не вернувшийся в воинскую часть после отпуска, осужден в Магнитогорске Челябинской области к 6 годам колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. По данным суда, не имея уважительных причин, рядовой не прибыл 25 апреля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике. Все это время он проживал в различных населенных пунктах Челябинской области до задержания полицией 14 сентября 2024 года. "Магнитогорским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении рядового, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240426/prigovor-1942400090.html
челябинская область
магнитогорск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, магнитогорск, донецкая народная республика
Происшествия, Челябинская область, Магнитогорск, Донецкая Народная Республика
На Урале осудили мобилизованного, не вернувшегося в часть после отпуска
На Урале мобилизованный не вернулся в часть после отпуска и получил шесть лет