https://ria.ru/20250124/mgu-1995351000.html

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:09:00+03:00

2025-01-24T16:09:00+03:00

2025-01-24T16:22:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html

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владимир путин, россия