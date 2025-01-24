https://ria.ru/20250124/mgu-1995351000.html
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:09:00+03:00
2025-01-24T16:09:00+03:00
2025-01-24T16:22:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, заявил президент РФ Владимир Путин."Убежден, что и на новом этапе, в XXI веке, МГУ должен быть в числе ведущих вузов мира, в авангарде отечественного образования и науки. Вносить значимый и по-своему уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного и мировоззренческого суверенитета России", - сказал глава государства в ходе заседания попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html
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владимир путин, россия
МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира, заявил Путин
Путин заявил, что МГУ должен оставаться в числе ведущих вузов мира