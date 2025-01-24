Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета
Путин поздравил коллектив МГУ с 270-летием университета
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета.
"Я искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сразу с двумя важными событиями. С награждением орденом "За доблестный труд" и, конечно же, с юбилеем МГУ, который мы будем отмечать завтра", - сказал Путин в ходе посещения МГУ.
Указ о награждении коллектива Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. В нем говорилось, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.