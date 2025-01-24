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Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета - РИА Новости, 24.01.2025
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15:33 24.01.2025 (обновлено: 16:09 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995345845.html
Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета
Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета - РИА Новости, 24.01.2025
Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:33:00+03:00
2025-01-24T16:09:00+03:00
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета."Я искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сразу с двумя важными событиями. С награждением орденом "За доблестный труд" и, конечно же, с юбилеем МГУ, который мы будем отмечать завтра", - сказал Путин в ходе посещения МГУ.Указ о награждении коллектива Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. В нем говорилось, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.
https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета

Путин поздравил коллектив МГУ с 270-летием университета

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета.
"Я искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сразу с двумя важными событиями. С награждением орденом "За доблестный труд" и, конечно же, с юбилеем МГУ, который мы будем отмечать завтра", - сказал Путин в ходе посещения МГУ.
Указ о награждении коллектива Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. В нем говорилось, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".
Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин посетил музей истории МГУ
15:36
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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