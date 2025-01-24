https://ria.ru/20250124/mgu-1995345845.html

Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета

Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета - РИА Новости, 24.01.2025

Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:33:00+03:00

2025-01-24T15:33:00+03:00

2025-01-24T16:09:00+03:00

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета."Я искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сразу с двумя важными событиями. С награждением орденом "За доблестный труд" и, конечно же, с юбилеем МГУ, который мы будем отмечать завтра", - сказал Путин в ходе посещения МГУ.Указ о награждении коллектива Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова орденом "За доблестный труд" Путин подписал в декабре 2024 года. В нем говорилось, что коллектив вуза отмечен наградой за большой вклад в "подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования".Московский государственный университет 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Вуз является ведущим образовательным и научным центром страны, в составе которого сформировались крупные научные школы. В стенах университета обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны.

https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html

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владимир путин, общество, россия