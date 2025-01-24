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"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 24.01.2025 (обновлено: 14:42 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит снабжать Украину оружием, отметил британский военный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:04:00+03:00
2025-01-24T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит снабжать Украину оружием, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие", — заявил эксперт.Меркурис полагает, что это знак того, что США полностью отстранятся от конфликта на Украине в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250124/ukraina-1995282737.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит снабжать Украину оружием, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие", — заявил эксперт.
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Меркурис полагает, что это знак того, что США полностью отстранятся от конфликта на Украине в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.
В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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