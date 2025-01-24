https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа - РИА Новости, 24.01.2025
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит снабжать Украину оружием, отметил британский военный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T14:04:00+03:00
2025-01-24T14:04:00+03:00
2025-01-24T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_6a40afab981c896a7f1f0e71cd57d135.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит снабжать Украину оружием, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие", — заявил эксперт.Меркурис полагает, что это знак того, что США полностью отстранятся от конфликта на Украине в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.В январе Трамп заявил, что не хочет навредить России, и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. В Госдуме прокомментировали слова американского президента, отметив, что он избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250124/ukraina-1995282737.html
https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994754871_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e3778ac9e52bb5be9d391a1ccc9140c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине