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Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США - РИА Новости, 24.01.2025
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16:51 24.01.2025 (обновлено: 17:08 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995365088.html
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США
Отношения России и США при американском президенте Джо Байдене "предельно истончились" и в настоящее время "балансируют на грани разрыва", заявили в российском... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:51:00+03:00
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россия
в мире
сша
сергей лавров
джо байден
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России и США при американском президенте Джо Байдене "предельно истончились" и в настоящее время "балансируют на грани разрыва", заявили в российском МИД."Отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва. Развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер", - говорится в ответе МИД РФ на поступивший к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова вопрос об урегулировании украинского конфликта при посредничестве США.
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россия, в мире, сша, сергей лавров, джо байден, дональд трамп
Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Дональд Трамп
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США

Лавров: отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России и США при американском президенте Джо Байдене "предельно истончились" и в настоящее время "балансируют на грани разрыва", заявили в российском МИД.
"Отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва. Развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер", - говорится в ответе МИД РФ на поступивший к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова вопрос об урегулировании украинского конфликта при посредничестве США.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Лавров назвал стремление Трампа наладить общение с Москвой похвальным
16:53
 
РоссияВ миреСШАСергей ЛавровДжо БайденДональд Трамп
 
 
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