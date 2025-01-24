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Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США
Отношения России и США при американском президенте Джо Байдене "предельно истончились" и в настоящее время "балансируют на грани разрыва", заявили в российском... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:51:00+03:00
2025-01-24T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Отношения России и США при американском президенте Джо Байдене "предельно истончились" и в настоящее время "балансируют на грани разрыва", заявили в российском МИД."Отношения России и США при администрации Джо Байдена предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва. Развязанная Вашингтоном "гибридная война" с открыто заявленной доктринальной целью "нанести Москве стратегическое поражение", используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер", - говорится в ответе МИД РФ на поступивший к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова вопрос об урегулировании украинского конфликта при посредничестве США.
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россия, в мире, сша, сергей лавров, джо байден, дональд трамп
Россия, В мире, США, Сергей Лавров, Джо Байден, Дональд Трамп
Лавров рассказал о балансирующих на грани разрыва отношениях России и США
Лавров: отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва