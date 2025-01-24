Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву
Мальчика, над которым издевался отчим, отправили на дообследование в Москву
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Мальчик из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправлен на дообследование и долечивание в Москву, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок.
Глава Кузбасса навестил мальчика, над которым издевались отчим и мать
2 декабря 2024, 07:31
"Он в Москве, в Российской детской клинической больнице. Два дня назад отправили. Там этап дообследования, долечивания. Просьба была от Следственного комитета Российской Федерации, лично от председателя, минздрав организовал эту помощь на базе РДКБ", – сказал Дмитрий Беглов.
Министр здравоохранения Кемеровской области уточнил, что пластическую операцию ребенку планируется сделать в Кузбассе.
"Мы пластическую операцию будем делать у нас в Кузбассе… Мы будем привлекать наших специалистов и, возможно, каких-то пластических хирургов, которые нам понадобятся, как консультанты", - сказал Беглов.
Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована.
В Кузбассе мальчику, над которым издевались отчим и мать, провели операцию
29 ноября 2024, 15:54