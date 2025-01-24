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Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву - РИА Новости, 24.01.2025
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06:48 24.01.2025 (обновлено: 11:04 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kuzbass-1995248058.html
Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву
Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву - РИА Новости, 24.01.2025
Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву
Мальчик из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправлен на дообследование и долечивание в Москву, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:48:00+03:00
2025-01-24T11:04:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
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КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Мальчик из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправлен на дообследование и долечивание в Москву, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. "Он в Москве, в Российской детской клинической больнице. Два дня назад отправили. Там этап дообследования, долечивания. Просьба была от Следственного комитета Российской Федерации, лично от председателя, минздрав организовал эту помощь на базе РДКБ", – сказал Дмитрий Беглов. Министр здравоохранения Кемеровской области уточнил, что пластическую операцию ребенку планируется сделать в Кузбассе. "Мы пластическую операцию будем делать у нас в Кузбассе… Мы будем привлекать наших специалистов и, возможно, каких-то пластических хирургов, которые нам понадобятся, как консультанты", - сказал Беглов. Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована.
https://ria.ru/20241202/malchik-1986790531.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, москва, кемеровская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Кемеровская область
Мальчика из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправили в Москву

Мальчика, над которым издевался отчим, отправили на дообследование в Москву

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 24 янв - РИА Новости. Мальчик из Кузбасса, над которым издевался отчим, отправлен на дообследование и долечивание в Москву, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
В конце ноября в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок.
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"Он в Москве, в Российской детской клинической больнице. Два дня назад отправили. Там этап дообследования, долечивания. Просьба была от Следственного комитета Российской Федерации, лично от председателя, минздрав организовал эту помощь на базе РДКБ", – сказал Дмитрий Беглов.
Министр здравоохранения Кемеровской области уточнил, что пластическую операцию ребенку планируется сделать в Кузбассе.
"Мы пластическую операцию будем делать у нас в Кузбассе… Мы будем привлекать наших специалистов и, возможно, каких-то пластических хирургов, которые нам понадобятся, как консультанты", - сказал Беглов.
Отчим арестован, он обвиняется в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также выяснилось, что к издевательствам причастна и мать ребенка. Женщине предъявлено обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), она тоже арестована.
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