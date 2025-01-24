https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html

Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении

Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении - РИА Новости, 24.01.2025

Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал о крушении

В момент крушения в Черном море судно "Волгонефть-212" переломилось на две части примерно за десять минут, сообщает РБК со ссылкой на старшего механика танкера... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T01:28:00+03:00

2025-01-24T01:28:00+03:00

2025-01-24T10:54:00+03:00

происшествия

черное море

азовское море

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В момент крушения в Черном море судно "Волгонефть-212" переломилось на две части примерно за десять минут, сообщает РБК со ссылкой на старшего механика танкера Алексей Татаринов."Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 08:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6", — сказал он.По словам механика, капитан начал руководить "борьбой за живучесть" и спасением экипажа, а на самом судне была сыграна "общесудовая тревога".Татаринов заявил, что крушение случилось из-за резкого изменения погодных условий, которые не были отражены в прогнозе, а также большой волновой нагрузки и невозможности уйти в Азовское море в случае дальнейшего ухудшения погоды. Тем не менее экипаж, по его словам, действовал слаженно, что позволило избежать большего количества жертв.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250124/kurs-1995233547.html

https://ria.ru/20250119/tanker-1994518333.html

https://ria.ru/20250123/delfiny-1995183816.html

черное море

азовское море

керченский пролив

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происшествия, черное море, азовское море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе