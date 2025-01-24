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В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении - РИА Новости, 24.01.2025
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12:56 24.01.2025 (обновлено: 12:57 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kreml-1995308146.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении - РИА Новости, 24.01.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении
Договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями. Причем не по вине Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении

Песков: США подорвали договорно-правовую базу в сфере контроля за вооружениями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями. Причем не по вине Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
Президент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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