https://ria.ru/20250124/kreml-1995308146.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении

В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении - РИА Новости, 24.01.2025

В Кремле прокомментировали слова Трампа о разоружении

Договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:56:00+03:00

2025-01-24T12:56:00+03:00

2025-01-24T12:57:00+03:00

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сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями. Причем не по вине Российской Федерации", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995213886.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире