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Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
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10:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/krasnoselskiy-1995266122.html
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский
Власти Молдавии обещали в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров о поставках стали мешать поставкам, заявил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:13:00+03:00
2025-01-24T10:13:00+03:00
экономика
молдавия
кишинев
украина
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
газпром
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии обещали в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров о поставках стали мешать поставкам, заявил президент республики Вадим Красносельский в интервью каналу "Россия 24". "Со слов молдавских руководителей, в том числе директора "Молдовагаз", нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим ... Мы нашли компанию-посредника. Это молдавская компания Natural Gaz, которая имела и имеет лицензию на транзит и поставку газа по территории Молдовы, имеет европейские гарантии и лицензии. Но тем не менее, когда мы стали договариваться с этой компанией, мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Глава ПМР Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html
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экономика, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз
Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский

Красносельский: Молдавия не выполнила обещание по поставкам газа в Приднестровье

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии обещали в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров о поставках стали мешать поставкам, заявил президент республики Вадим Красносельский в интервью каналу "Россия 24".
"Со слов молдавских руководителей, в том числе директора "Молдовагаз", нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим ... Мы нашли компанию-посредника. Это молдавская компания Natural Gaz, которая имела и имеет лицензию на транзит и поставку газа по территории Молдовы, имеет европейские гарантии и лицензии. Но тем не менее, когда мы стали договариваться с этой компанией, мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности", - сказал Красносельский.
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Приднестровье в феврале закончится уголь, заявил Красносельский
09:59
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Глава ПМР Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Спикер парламента Молдавии призвал не мешать партнерам помогать ПМР
Вчера, 09:18
 
ЭкономикаМолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанГазпромМолдовагаз
 
 
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