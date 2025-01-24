https://ria.ru/20250124/krasnoselskiy-1995266122.html

Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский

Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025

Молдавия нарушила обещание по поставкам газа в ПМР, заявил Красносельский

Власти Молдавии обещали в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров о поставках стали мешать поставкам, заявил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:13:00+03:00

2025-01-24T10:13:00+03:00

2025-01-24T10:13:00+03:00

экономика

молдавия

кишинев

украина

вадим красносельский

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дорин речан

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии обещали в конце 2024 года обеспечить поставки газа в Приднестровье, но после начала переговоров о поставках стали мешать поставкам, заявил президент республики Вадим Красносельский в интервью каналу "Россия 24". "Со слов молдавских руководителей, в том числе директора "Молдовагаз", нам давали понять: можете газ брать где угодно, как угодно, за деньги, пожалуйста, мы вам этот газ поставим ... Мы нашли компанию-посредника. Это молдавская компания Natural Gaz, которая имела и имеет лицензию на транзит и поставку газа по территории Молдовы, имеет европейские гарантии и лицензии. Но тем не менее, когда мы стали договариваться с этой компанией, мы встретили просто яростное сопротивление молдавской власти и нежелание именно осуществлять поставку газа в Приднестровье через данную компанию. Приводились какие-то нормы права, хотя все это не соответствует действительности", - сказал Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Глава ПМР Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html

https://ria.ru/20250123/kishinev-1995076469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, газпром, молдовагаз